LUC: intendente López llamó a la oposición a "no insultar la inteligencia del electorado"

El intendente de Florida, Guillermo López, destacó este miércoles en diálogo con El País que no observa "ningún efecto negativo" que esgrime la oposición contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). El jefe político floridense participó de la reunión en Suárez y Reyes de ayer que concentró al presidente Luis Lacalle Pou, a los 15 intendentes nacionalistas, así como a referentes de distintos sectores blancos que tuvo como "eje central" delinear el camino hacia el referéndum del 27 de marzo.

"En la charla de ayer no nos referimos a ningún argumento en particular que surgiera desde la oposición, ni tampoco ninguna cuestión de reacción. Estamos preocupados por nuestra agenda, nuestra propuesta. La ley es fuerte, potente, buena ley", dijo.



De todos modos, aseguró que "es cierto que es inevitable" hacer comentarios sobre algunas críticas de la oposición "en el entendido de que hay argumentos que nos preocupan porque son falsos explícitamente". Puso como ejemplo las críticas desde la oposición que con la LUC se está privatizando la educación. El objetivo es que "quede en evidencia" lo que entienden como argumentos falsos para que "no se insulte la inteligencia del electorado".

La LUC "está vigente hace unos dos años y no vemos ninguno de esos efectos negativos que se argumentan, ni ningún otro. La realidad así lo indica, al contrario, vemos efectos que han beneficiado sobre todo a la gente, que es con el objetivo que se ha redactado y promulgado", destacó. Calificó a la ley como "fuerte, potente y buena".

"No fue una reunión de resoluciones", puntualizó López respecto al encuentro de este martes a casi dos meses del referéndum. "Fue una charla de intercambio", dijo, subrayando que las resoluciones "corresponden a las coordinadoras multipartidarias de la coalición y a las comisiones que está trabajando cada partido".

"Los intendentes asumimos claramente el rol de la defensa y la militancia en nuestros territorios", sostuvo López, que indicó que recorrerán "cada rincón" de los respectivos departamentos "militando por el 'No a la derogación'". Además, "aportarán" su visión para hacer "más efectivo el camino hacia el 27 de marzo", así como el "apoyo al gobierno" por sus resultados "positivos".



En cada uno de los departamentos están "coordinando" con integrantes de todo la coalición para transmitir el mensaje. Adelantó que habrá "muchísimas actividades", tanto de sectores nacionalistas como de otros partidos y de toda la coalición en conjunto.



Solo para el caso puntual del Partido Nacional, López dijo que "se prevé una gira de recorrida por el interior, donde todo el partido esté desplegado en todo el país" para la segunda mitad de febrero. Ya en marzo, mes de la elección, se va a "apuntar más al contacto directo, a la cercanía, al cuerpo a cuerpo digamos".



Destacó que la LUC es el "pilar fundamental" del gobierno de coalición, que "recoge los temas principales del Compromiso por el país, refrendado en la segunda vuelta de 2019".



"El electorado eligió por el cambio de rumbo, este proyecto político, y ahora tenemos la obligación y oportunidad de defender este gobierno de coalición, que viene por un muy buena camino y se ha manejado de manera muy solvente y contundente sobre todo en estos meses de incertidumbre asociado a la pandemia", enfatizó el intendente.



"Estaremos refrendando este apoyo a la ley para también seguir en la segunda mitad del gobierno impulsar" los compromisos que acordó la coalición, expresó López.