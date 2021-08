LUC: ¿cuál fue la causa por la que se descartaron más firmas hasta el momento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta el 3 de agosto, las firmas alcanzadas para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) eran 84.197. Sin embargo, tres semanas después, ese número ascendió a 188.789 aceptadas. Pero, ¿cuáles fueron los principales motivos de rechazo?

Según un documento emitido por la Corte Electoral, la mayor causa de rechazo fue la presencia de “datos incompletos” en un total de 8.373 firmas. A ella le siguieron 5.346 de huellas que no lograron identificarse, 3.500 firmas con impresiones que “no coinciden” con la huella original, 2.058 múltiples, 1.061 “excluidas”, 237 inhabilitadas, 155 canceladas, 26 que no se encontraron en el padrón y 15 que pertenecían a menores de edad. La totalidad de las firmas rechazadas alcanza, hoy, un total de 20.771.



El documento también señala que hay 12.722 firmas que aún continúan en proceso de aceptación. De ese total, 27 están pendientes “para resolución de supervisores”, 7.134 “para cotejo en Registro Dactilóscopo” y 5.561 para rastreo.

El conteo de firmas comenzó el 8 de julio, luego de que integrantes del Frente Amplio y el Pit-Cnt entregaran las casi 800 mil firmas reunidas, y finalizó el 22 de julio.



La Corte Electoral cuenta con 150 días hábiles desde la fecha de entrega para finalizar con este proceso que determinará si se habilita el referéndum o no. El total de firmas necesario para habilitarlo es el 25% del padrón electoral, es decir, una suma de 671.544.