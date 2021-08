Tras solo lograr una banca en el Directorio Sartori prepara "una tercera fase"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En algunos sentidos, Juan Sartori sigue siendo el mismo de siempre: enérgico, atropellado para hablar, casi sin tiempo por la doble vida que lleva entre su actividad como empresario y como hombre de política, para la que tuvo que aprender de apuro el funcionamiento del Senado. Pero el sartorismo, ese sector que fundó cuando a fines de 2018 anunció que se postularía como precandidato a presidente por el Partido Nacional, ya no es igual.

Luego de que se posicionara como la segunda fuerza nacionalista más votada en las elecciones internas de junio de 2019 y Sartori se acostumbrara a la idea de que no sería presidente y sí en cambio senador, el grupo se ha ido desmembrando. Esto ocurrió en gran medida porque su líder “descuidó” el sector y no mantuvo el contacto con los militantes, según confirmaron fuentes del sector a El País.



Sin embargo, esta realidad, que llevó a que Sartori perdiera dos de los tres cargos que podía haber obtenido en el directorio y quedara sin sus dos diputados -Álvaro Dastugue y Pablo Viana- no preocupa al empresario. “Empezamos una fase de mucha tranquilidad, en la que le damos la libertad a cada uno y la independencia de actuar como quieran, por fuera de lo que fue la locura del impacto de la campaña”, dijo en diálogo con El País.

En cambio, aseguró, prefiere enfocarse en el equipo de técnicos asesores que lo rodea hoy, y el grupo de trabajo parlamentario que dice haber conformado con Juan Straneo y Rosina Piñeyro, su madre. Son sus suplentes en el Senado, los responsables de asumir su banca cuando está de viaje por todo el mundo debido a “asuntos familiares y laborales”.



Sartori no estuvo en la interpelación a los ministros de Salud (Daniel Salinas) y Economía (Azucena Arbeleche) que enfrentó la coalición el pasado 6 de julio, en parte, para dejar que su equipo “ingrese”. Aseguró que en el primer año legislativo tuvo una asistencia de “90%”.

Ahora, no obstante, enfoca sus objetivos en lo que él llama la “tercera fase”, que no es otra cosa que un conjunto de iniciativas de agenda propia, luego de la discusión de la ley de urgente consideración y el Presupuesto Nacional.



Hasta el momento, los proyectos o iniciativas legislativas que ha presentado Sartori no han tenido buena receptividad en el oficialismo, ni siquiera por parte de los senadores de su propio partido, quienes no mostraron disposición para discutirlos.

Así ocurrió cuando planteó, semanas atrás, un proyecto que procuraba que cuando la Justicia impute a un político por corrupción, su partido pague una multa; o una iniciativa que buscaba amparar por ley la frase de Jorge Larrañaga: “Hay orden de no aflojar”, que se pintó en una dependencia policial tras el fallecimiento del entonces ministro del Interior.



Pero que no lo apoyen en filas del Partido Nacional tampoco le preocupa. Lo atribuye al “mecanismo legislativo”, que determina que se presenten “muchas leyes” y se aprueben “muy pocas”. Esto, tampoco le impide enfocarse en los proyectos de la tercera etapa. Estas ideas, que implican “una visión de un poco más largo plazo”, buscan impulsar industrias que generan “puestos de trabajo altamente calificados y generación de beneficios sociales enormes”, dijo. Y enumeró: “Por ejemplo, la producción audiovisual, la generación de contenidos de internet, la inteligencia artificial y el sector espacial, ya que se estima que de acá a 20 años el 10% del PIB mundial va a venir del espacio”.

Una primera muestra ya la dio la semana pasada, al presentar su propuesta para regular el uso y la producción de criptomonedas en Uruguay, algo que hasta ahora no estaba en la agenda parlamentaria. “Si nos enfocamos en la creación de valor que genera el emprendedurismo, las industrias nuevas y el talento que tenemos en Uruguay no tenemos limitación”, afirmó.