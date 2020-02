Llaman a sala a intendente por megabasurero en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A mediados de 2018, y en menos de tres meses, unos 100 vecinos y ambientalistas de Canelones recolectaron 15.000 firmas en contra de la instalación de un megabasurero cerca de la ciudad de Soca.

Desde entonces, una intensa oposición social y política enfrentó a la comuna canaria, que impulsa esta iniciativa que, según los vecinos, podría tener impacto hasta en la Costa de Oro.

Mañana, la bancada de ediles del Partido Nacional solicitará interpelar al nuevo intendente, Tabaré Costa, luego de acusar a la administración municipal de “censurar” la opinión de los vecinos que se oponen al proyecto.

A comienzos del año pasado, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) rechazó la localización propuesta por la administración de Yamandú Orsi (FA).



En tanto, en diciembre, la futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, recibió al entonces diputado electo Alfonso Lereté (PN), con quien analizó dos temas que preocupan a los vecinos: la instalación del megabasurero y la “proliferación desmedida de asentamientos irregulares y ocupación de tierras” en gran parte del territorio canario. También participó de esa reunión el futuro director de Secretaría de la cartera, Gabriel Albornoz.



Lereté dijo a El País que los asuntos planteados fueron bien recibidos por la próxima ministra.



Moreira le comentó que el tema del megabasurero estuvo en la reunión de transición que mantuvo con la actual ministra, Eneida de León, quien le aseguró que no habría resoluciones al respecto antes de que culmine el actual período de gobierno.

"Censura"

Ayer culminó la tercera Fiesta de la Patria Grande en el Parque Roosevelt, para la cual la comuna canaria contrató -al igual que en años anteriores- a una empresa encargada de difundir promociones, publicidades y comunicados a través de una pantalla gigante y de una red de altoparlantes instalados dentro del mismo predio.



La misma ofrecía el servicio de publicidad durante los tres días que duraría el evento, por lo cual los vecinos y miembros de la Comisión No al Megabasurero abonaron con anterioridad $ 10.000 para reproducir un video de 56 segundos, en el cual se difundía la problemática por la instalación en la zona de Cerro Mosquitos de un sitio de disposición final de residuos para todo el departamento de Canelones



En el spot se expresaba: “No al megabasurero, no es la forma ni el lugar adecuado, por un tratamiento sustentable de la basura, en defensa de la tierra, de la familia rural, en defensa de nuestras reservas de agua. Los habitantes de la cuenca del arroyo Solís Chico le decimos no al megabasurero”. El video finalizaba mencionando varias comisiones que están en contra del proyecto.



Pero el mismo día en que comenzó la Fiesta de la Patria Grande -el viernes 14- y luego de que se comenzara a difundir el video como estaba acordado mediante contrato con la empresa, autoridades de la Intendencia ordenaron no reproducirlo más durante el resto del evento.



“El censurar y no permitir difundir un video que solo quería mostrar la opinión de varias comisiones y vecinos de la zona del Cerro Mosquitos y Soca sobre el proyecto que quiere llevar adelante la misma Intendencia de Canelones, es una actitud antidemocrática y sin motivos reales. Tampoco se trataba de algo que podría entorpecer o perjudicar el evento, siendo por ello un procedimiento muy grave por parte de las autoridades de la comuna canaria”, declaró a El País el edil nacionalista Joselo Hernández.



El mes pasado, vecinos y productores de distintas zonas del departamento se concentraron en la Dinama para objetar el proyecto. El hoy diputado del Peri, César Vega, acompañó la movilización.