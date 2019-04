La lista de Sendic sale al cruce de Astori y dice que su modelo económico "está agotado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori, el ministro de Economía y líder del Frente Líber Seregni, irrumpió en la campaña electoral con fuertes declaraciones sobre la corrupción. Sus palabras no pasaron inadvertidas en la Lista 711, del exvicepresidente Raúl Sendic, donde aseguran que el modelo económico astorista “está agotado”.

“La corrupción también llegó a nosotros. Y eso no lo podemos permitir. Se me podrá decir, y ustedes podrán estar pensando, que la corrupción uruguaya es menor que la que hubo en el resto de América Latina, que fue gigantesca y sería verdad. Pero no hay corrupciones grandes y corrupciones chicas. Compañeros, la corrupción es corrupción y no la podemos admitir en nuestras filas”, dijo el lunes Astori en la Mesa de la Agrupación de Gobierno del Frente Líber Seregni.

Las declaraciones fueron analizadas ayer por la dirección de la 711, donde se definió salir a contestar al ministro, aunque este no nombró directamente a Sendic. El diputado Felipe Carballo dijo a El País que Astori “debería dedicarse a resolver los problemas de la gente” y “en todo caso clarificar a qué se refiere cuando habla de corrupción”. “Hay situaciones y situaciones, por ejemplo alguna secretaria que no recibió sus aportes correspondientes. No le hace bien al conjunto del Frente Amplio tirar determinados elementos arriba de la mesa cuando la preocupación de la gente está vinculada a temas relacionados con el trabajo”, acotó. Por lo que manifestó su “sorpresa” con las declaraciones del líder del Frente Líber Seregni.

Astori en la Mesa de la Agrupación de Gobierno del Frente Líber Seregni.. Foto: Valeria Gil.

“Si bien desde que arrancó el Frente se han hecho un conjunto de cosas importantes, en el transcurso del período el modelo económico del compañero Astori se agotó”. En tanto, recordó que la bancada del sector votó las leyes de Presupuesto y todas las Rendiciones de Cuenta (al igual que el resto del Frente) a pesar de que “le erró” en las proyecciones de crecimiento para el país.

Carballo opinó que sería bueno que los precandidatos del Frente Amplio (Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara) digan si van a mantener la actual línea económica, que hace 15 años se encuentra en manos del astorismo.



“El compañero Astori debería, independientemente de tener claro que Sendic salvó a Ancap de la privatización, poner todas sus energías en tratar de resolver todo el problema del desempleo que tenemos en el país”, señaló Carballo. El diputado de la 711 se mostró preocupado por la pérdida de 50.000 empleos y dijo que el ministro se debería ocupar de “tratar de bajar el precio de los combustibles” para fomentar la industria y “poner mayor empeño en ver cómo se baja algún impuesto a la clase media”. Consideró que “hay que aflojar un poco” la carga impositiva a ese sector de la población, para que pueda tener sus necesidades básicas satisfechas.



“Antes de hablar bien o mal de los compañeros, hay que tratar de resolver los problemas de la ciudadanía en general. Siento que los frenteamplistas quieren ver que los compañeros con grado de responsabilidad impulsen una serie de propuestas para solucionar los problemas”, opinó.

El diputado de la Lista 711 también se refirió a la polémica entre Astori y el precandidato nacionalista Juan Sartori, quien propuso crear 100.000 empleos. El ministro consideró que este tipo de propuestas son “superficiales” e “irresponsables”.



En la opinión de Carballo, no está mal que se hagan propuestas como las de Sartori con soluciones desde el punto de vista laboral. “No es un disparate pensar en solucionar el tema del empleo o la desocupación y no es un disparate pensar en la creación de 50.000 o 100.000 puestos de trabajo, porque en los dos primeros períodos del Frente se crearon 300.000 puestos de trabajo”.

Carballo sí consideró un “disparate” no haber resuelto la situación de los deudores del Banco Hipotecario o que se siga manejando la idea de aumentar la edad para jubilarse bajando la tasa de reemplazo. “Entendemos importante pedirle al ministro que en lugar de ponerse a hablar de determinados compañeros, y esto va dirigido al Frente Líber Seregni, que ponga sus energías en pensar, en resolver los problemas de la gente en empleo, vivienda y trabajo. Todavía tenemos casi un año de gobierno”, finalizó el diputado.