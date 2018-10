La lista de Sendic pide a Mujica de candidato

Por eso lo invitaron a encargarse del discurso central en el cierre del Plenario nacional que la Lista 711 realizará el domingo en la sede central del Frente Amplio. La última vez que Sendic pisó la sede frenteamplista "La Huella de Seregni" fue el 9 de setiembre de 2017 para decirle a sus correligionarios que había tomado la decisión de renunciar a la vicepresidencia de la República.

Poco más de trece meses pasaron de aquel hecho inédito en la historia del Uruguay, Sendic y Mujica se volverán a ver públicamente, para compartir estrado en un acto político. Ambos serán los encargados de la clausura del evento.

El diputado Pablo González, del sector de Sendic, dijo a El País que el candidato del grupo es Mujica. "Nosotros ya tenemos candidato elegido y es Mujica. Es el mejor de todo el Frente para ganar la elección. No hay duda de eso. Él dice que no quiere. Pero eso veremos qué pasa al final", dijo el legislador.

En el Plenario, los dirigentes de la Lista 711 discutirán las bases programáticas del documento del Frente Amplio, que se analizará y aprobará en el congreso de diciembre. A partir de allí será el programa de gobierno común para todos los candidatos del partido de gobierno.

La agrupación de Sendic espera por la definición del Frente Amplio sobre si se podrá presentar o no en las elecciones de octubre para intentar ganar un lugar en la Cámara de Senadores. "Se ha discutido si me habilitan, si no. Voy a hacer lo que el Frente decida. No me voy a morir si no puedo", dijo.