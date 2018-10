La lista 711 se enfrenta con Miranda por sanción a Sendic

Aumenta la presión para que el exvicepresidente Raúl Sendic no se presente como candidato al Senado bajo el lema del Frente Amplio en las elecciones del 2019 y también la polémica interna entre la Lista 711 y el presidente de la coalición Javier Miranda.

El fallo del Tribunal de Conducta está a la espera de que el Plenario lo trate desde hace más de un año. En opinión de Miranda y el equipo de presidencia del Frente Amplio, se debe abordar "cuanto antes" para evitar que el tema sea usado políticamente en la campaña electoral por la oposición.

Sendic participó ayer miércoles de un encuentro en Monterrey (México) en el que "se procura establecer estrategias comunes en apoyo a la Primera Infancia". Mientras tanto, Miranda insiste en cada Secretariado y por su iniciativa se reunió con el presidente José Mujica y el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo para tratar el caso Sendic en un próximo Plenario.

A la voz de Miranda se sumó públicamente la del ministro de Economía Danilo Astori en Fray Bentos: "Hay que estar atento a los cuestionamientos éticos, no podemos permanecer impasibles ante estos temas", dijo.

A su vez, la vicepresidenta Lucía Topolansky, sugirió la posibilidad de que Sendic termine por dar un paso al costado. En los mismos términos opinó la precandidata y ministra Carolina Cosse en entrevista con El País publicada el 30 de septiembre: "Si tuviera que aconsejar a Sendic, aconsejaría un período de reflexión", dijo.

Consultada por El País sobre el punto, la senadora y secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier consideró que "hace dos direcciones el Comité Central resolvimos la convocatoria de un Plenario para tratar todos los casos del Tribunal de Conducta". "No tenemos definiciones en cada uno de los casos y creemos que lo mejor es estudiar colectivamente alternativas", explicó.

El diputado Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que el sector no tomó posición sobre el tema. "Si se coloca en un orden del día de un Plenario tomaremos posición. Es un tema que el Frente tiene que ver cómo lo lauda", señaló.

Miranda recibió ayer 1.500 firmas de frenteamplistas para que el Plenario inhabilite a Sendic y no le permita ser candidato al Senado. La recolección se realizó a través de la plataforma www.change.org, informó Búsqueda.

Ácidas críticas.

El sector de Sendic salió al cruce de Miranda por insistir en la necesidad de que la coalición trate el fallo del Tribunal de Conducta en un próximo Plenario.

El diputado Saúl Aristimuño dijo que solo la Justicia y la Corte Electoral pueden impedir la presencia de Sendic en la próxima campaña. "En la medida que no se procese su caso en la Justicia, entendemos que no hay nada por encima de la Justicia", afirmó el diputado.

Aristimuño dijo que el sector sigue con preocupación "la movida" de los que hablan y pretenden estar en los zapatos de Sendic". "No pedimos consejos, los consejos no son de recibo. Esta barra de éticos que está saliendo a hablar, deberían hablar de nuestro compromiso con la gente de que tengan trabajo (...) Es un problema no cumplir con eso. Hoy vemos con preocupación que el gobierno está en dificultades. Sendic hace más de un año que no está en el gobierno y el gobierno tiene problemas", señaló.

En la lista de Sendic se entiende que "el gobierno no está dando respuesta" a los problemas de la población. "Lamentablemente hay una campaña por el presidente del Frente, en soledad. Nos preocupa la soledad, porque no ha logrado consolidar un equipo que lo respalde", aseguró el diputado.

Aristimuño dijo que Miranda debería estar trabajando por la unidad, tal como hicieron el general Líber Seregni o el expresidente del Frente Amplio Jorge Brovetto. Recordó que cuando planteó la necesidad de que se resolviera el caso Sendic, Miranda quedó "en la más absoluta soledad" y ningún sector lo acompañó.