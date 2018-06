"Las líneas trazadas por el FA traen aparejados explícitamente más impuestos"

El senador nacionalista y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, dedicó su audición radial de hoy miércoles a hablar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas, las tarifas, la inseguridad y la educación.

En relación al proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo planea enviar al Parlamento, Lacalle Pou opinó que "claramente estas líneas trazadas por el Frente Amplio (FA) y por parte del sector sindical no las compartimos porque traen aparejados explícitamente más impuestos".

No es para ese lado.https://t.co/9jpi2Hlwo6 — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 13 de junio de 2018

El senador sostuvo que "la clara ineficiencia de estos años en el gasto público hace que la voracidad fiscal de algunos sectores sindicales y políticos hablen de más impuestos. Como han gastado mucho y han gastado mal no se pretende ni siquiera tener la autocrítica y ver cómo mejoramos el gasto".

RELACIONADAS Públicos en pie de guerra por una "vergonzosa" Rendición By EL PAIS Públicos en pie de guerra por una "vergonzosa" Rendición Públicos en pie de guerra por una "vergonzosa" Rendición Lacalle Pou: “Si uno no controla los recursos que invierte, así no hay plata que alcance” By Mayte De Leon Lacalle Pou: “Si uno no controla los recursos que invierte, así no hay plata que alcance” Lacalle Pou: “Si uno no controla los recursos que invierte, así no hay plata que alcance”

Entonces, dijo, "allá van. Van por impuestos. Van por seguir cargando de tributos a los uruguayos", algo que en su opinión "va a generar efectos recesivos" por trasladar "recursos del sector privado al sector público" teniendo en cuenta "la situación actual del mundo" y de nuestro país.

El senador también habló sobre el planteo del FA de crear más empresas públicas en un cuarto gobierno. "No alcanza con la fundidera de algunas empresas públicas, con lo desprolijo de la gestión de algunas empresas públicas por parte del FA, que le ha costado carísimo a todos los uruguayos, sino que sugieren más empresas públicas para seguir sustituyendo de alguna manera la voluntad de los individuos por parte del Estado", dijo.



Para Lacalle Pou no hacen falta nuevas empresas públicas, sino que lo necesario es que las que ya existen "cumplan el rol para el cual fueron creadas, que es de alguna manera mejorar la vida de los uruguayos".

"La generación de más Estado no significa mejor Estado. Más gobierno no significa mejor gobierno", aseguró.



Y puso como ejemplo la situación actual de la educación o de la seguridad pública. Dijo que en estas áreas, que son de las más sensibles en la sociedad, "si uno ve los presupuestos que han tenido" se da cuenta de que "claramente la mayor abundancia de recursos no significó una mejor gestión".

El senador concluyó que "la discusión de los años que vienen debe estar en la calidad del gasto".