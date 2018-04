Este año estará marcado por una gran ronda de negociaciones colectivas. En este contexto, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó un documento titulado “Trabajo y Salarios” que pretende analizar “los principales determinantes del salario y de su evolución, así como su relación con otras variables económicas y sociales”.



Daniel Olesker, integrante del Instituto y ex ministro, se refirió a los ingresos de los hogares haciendo referencia a que “La línea de pobreza para un hogar de tres personas en Montevideo anda cerca de $ 30.000”. ¿Qué muestran los datos?

Línea de pobreza, últimos datos.

A inicios de este mes se publicaron las estimaciones de pobreza por método de ingreso del año 2017 del Instituto Nacional de Estadística. Para el INE, un hogar es considerado indigente, o pobre extremo, si su ingreso corriente es menor al valor de la Canasta Básica de Alimentos. En tanto que un hogar es considerado pobre si el ingreso corriente del hogar es menor a la Línea de Pobreza determinada para ese hogar, que tiene en cuenta: la Canasta Básica de Alimentos, la no alimentaria y el número de integrantes del hogar.



Los hogares por debajo de la Línea de Pobreza (LP) se estimaron en 5,2% durante el 2017, un punto porcentual por debajo de la medición del 2016. La mayor concentración de hogares por debajo de dicha línea se ubican en los departamentos de Artigas y Rivera con niveles superiores al 8%. En términos de personas, se estima que el 7,9% del total del país no supera los ingresos mínimos para cubrir las necesidad alimentarias y no alimentarias básicas, siendo Montevideo el departamento que presenta mayor número de personas bajo la LP con el 11,1% de su población.



Hogar de 3 integrantes.

En términos metodológicos, que pueden ser consultados más extensamente aquí, la construcción de estas líneas se basan en los hábitos de consumo, donde se construye la Canasta Básica Total (CBT) que toma en cuenta productos alimentarios y no alimentarios (vivienda, transporte, salud, educación, etc.).



Además, se actualiza según los índices de precios (IPC). El cálculo para la estimación de la LP de un hogar se realiza de la siguiente manera: “Para determinar la LP se introducen economías de escala en los gastos no alimentarios para los estratos de referencia seleccionados en las diferentes regiones geográficas, tomando en cuenta el tamaño del hogar”.



En términos monetarios, para Montevideo en el mes de diciembre se estimó una CBA a un valor de $3.138 y una CBNA de $9.478. Esto significa que la Línea de Pobreza de un hogar montevideano integrado por tres personas se sitúa en $32.239.

Conclusión.

El ex ministro de Desarrollo Social y actual investigador del Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT, Daniel Olesker, afirmó que la línea de pobreza para un hogar montevideano de tres personas estaba en los $30.000. De acuerdo a las estimaciones de pobreza del INE, dicha línea para un hogar con estas características se situó en 2017 en los $32.239. Por lo tanto, la afirmación es Verdadera.