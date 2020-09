La limpieza: ¿cuáles son las propuestas de cuatro de los candidatos a la IMM?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La limpieza de Montevideo es, seguramente, el talón de Aquiles de la administración municipal. Y los cuestionamientos sobre el sistema que emplea la IMM provienen desde todos los sectores políticos.

Por otra parte, al final de una cadena que tiene debilidades, en la que casi no se recicla, se encuentra un vertedero municipal con una vida útil limitada, la cual se podría ampliar en unos ocho o 10 años de acuerdo a inversiones previstas con el Fondo Capital.



La disposición final de casi toda la basura se hace en un único lugar: Felipe Cardoso, a donde llegan 2.600 toneladas por día, creando montañas de más de 40 metros de altura.



Los proyectos del Fondo Capital incluyen la compra de cinco camiones recolectores con cajas desmontables. Y la adquisición de otros tantos para el traslado y vaciado de las cajas desde los puntos de transferencia hacia el vertedero. Todo por unos US$ 3.900.000.



Se prevé asimismo la creación de una estación de transferencia en la zona Oeste, que costará unos US$ 3.700.000, una planta de clasificación de US$ 4.300.000 y un lavadero de camiones de US$ 700.000. Por último, fueron proyectados tres “ecocentros” en los municipios C, CH y E, a un costo de US$ 2.200.000, y la ampliación del relleno sanitario de Felipe Cardoso, que costará US$ 6,5 millones.



Pero más allá de este camino trazado, cada candidato tiene sus propuestas.

Carolina Cosse Cambiar basurales por huertas barriales La expresidenta de Antel propone comenzar su gestión haciendo un “diagnóstico integral” de la situación de limpieza en Montevideo, que le “permita tener evidencia para tomar las acciones necesarias”.



“Vamos a trabajar en el territorio, en estrecha colaboración con los municipios, identificando las diferentes realidades de los diferentes barrios y los diferentes actores presentes. Vamos a buscar que cada barrio se sienta orgulloso y responsable de su limpieza. Vamos a identificar ‘puntos de nadie’: contenedores o lugares sin responsables claros, y vamos a resolver esas situaciones”, señala su programa.



A su vez, Cosse pretende mejorar la recolección trabajando con los funcionarios de la Intendencia y de los municipios, y con “los actores barriales”.



“Haremos muestreo y seguimiento permanente de la situación, a través de muestreo de contenedores, mapas de reclamos, dejando toda la información en línea. Vamos a monitorear zonas y puntos donde se reiteren denuncias o incidentes, para buscar soluciones adecuadas a cada caso. A través del análisis de los datos, vamos a identificar zonas o días donde se produzcan mayores cantidades de residuos u otro tipo de incidentes, para poder tomar medidas anticipadas y establecer mecanismos de contingencia”, agrega su programa.



La candidata del Frente Amplio se ha comprometido a “eliminar grandes basurales”, los cuales pretende intervenir con huertas comunitarias o iniciativas barriales similares.



Al igual que los demás candidatos, se compromete a mejorar la clasificación de los residuos, “junto con los vecinos, las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, los organismos nacionales correspondientes, y los municipios”.



Con respecto a la clasificación, Cosse anticipa que si es intendenta trabajará en garantizar que la cadena funcione, “y en que se pueda verificar que el proceso completo de reciclado, desde el comienzo en los hogares, realmente funciona”.



A su vez, su programa sostiene que es posible mejorar la limpieza de los espacios públicos en la capital del país: “Tendremos un mapa público de los espacios con su nivel de limpieza, actualizado constantemente, y construido a partir de inspecciones, recorridos y denuncias de los vecinos. Promoveremos iniciativas para destacar y premiar los espacios más cuidados en el departamento”, destaca el documento.

Laura Raffo Una gestión específica de acuerdo al barrio El plan “Montevideo Limpio” (tercera parte del programa de gobierno de Laura Raffo) fue presentado con el apoyo del diputado César Vega, líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), quien aclaró que de ganar la elección la candidata multicolor, no aceptará ocupar ningún cargo en la IMM.



“Nuestros barrios más alejados son un desastre”, señaló Vega durante la presentación del plan, realizada en la sede partidaria de la candidata.



Con la meta puesta en generar riqueza a partir de la basura, el plan de Raffo propone implementar un programa de educación e incentivos permanentes para reducir y clasificar residuos en los hogares; un sistema de recolección diferenciado, que contemple esa clasificación y que además se adapte a las características de los distintos barrios; una gestión más efectiva de la flota de camiones de la Intendencia y su mantenimiento, y un rediseño de las plantas de clasificación, mejorando además la inserción laboral de los clasificadores.



El documento señala que “además de no contemplar la posibilidad de clasificación, el actual sistema de recolección intenta uniformizar a todo Montevideo, cuando los barrios tienen características distintas de densidad, vías de acceso y volumen de residuos generados. Con este sistema la Intendencia deja sin solución además al Montevideo olvidado ya que provee de contenedores solamente en las calles y avenidas perimetrales de los asentamientos porque los camiones recolectores no pueden acceder al entramado de pasajes y caminos”.



“Nuestra propuesta de recolección y transporte de Montevideo Limpio propone realizar programas progresivos de clasificación, gestión de residuos reciclables y transportes alternativos, adaptados a las zonas de Montevideo”, destaca.



“A todos nos preocupa ver basura en las calles, las veredas, los parques o las playas. Pero además persisten en nuestro departamento 200 basurales que se forman una y otra vez y proliferan los microbasurales alrededor de los contenedores”, destacó Raffo.



Sobre la situación del vertedero y la recuperación de residuos (Montevideo recicla en todo un año menos de lo que la población genera de basura en un día), la candidata agregó: “Esto genera graves problemas ambientales, propagación de enfermedades e infecciones. Hasta ahora las políticas de clasificación y reciclaje de residuos han fracasado”.

Daniel Martínez Reciclaje y sanciones a quien tire basura A fines del mes pasado, el exintendente Daniel Martínez presentó el Plan 300 años de Montevideo con ocho agendas temáticas, destacándose inversiones en infraestructura, movilidad y transporte, innovación, producción, y una apuesta al reciclaje de los residuos, un eterno “debe” en la capital.



La mejora ambiental que propone Martínez, más allá de lo establecido por el plan común del Frente Amplio para sus tres candidatos, tiene como una de sus metas alcanzar en cinco años un volumen de recuperación y reciclaje del 20% de los residuos sólidos urbanos domiciliarios generados en la capital. En esta línea, se propone un plan integral que implica cambios en recolección por zonas, segregación en origen, progresiva de los plásticos de un solo uso y gestión específica en asentamientos y áreas urbanas precarizadas.



“Para ello, se implementará un mecanismo innovador de clasificación en origen y reciclaje de residuos que llegue a 320 áreas y que abarcará entre 60.000 y 90.000 hogares hacia el año 2025, promoviendo la economía circular y la mejora ambiental global”, detalla el Plan 300 años.



Por otra parte, Martínez asegura que de volver a ser intendente promoverá una nueva normativa en relación al mantenimiento de la limpieza en la ciudad, apelando “a la tecnología para mejorar los controles para la fiscalización y hacer cumplir un código de sanciones más severas”.



En una reciente actividad organizada por el Pit-Cnt para hablar de los programas de gobierno, a la cual fueron invitados los cuatro candidatos a la Intendencia, Martínez dijo que, además del reciclaje, sus propuestas pasan por poner “instrumentos económicos ambientales” para “desestimular y avanzar” hacia erradicar los plásticos de un solo uso y conformar una unidad de gestión ambiental que aborde el tema de los asentamientos y barrios precarizados.



En el marco de una “defensa del borde costero y políticas de adaptación al cambio climático”, el exintendente también se compromete a que las playas de Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, Punta Yeguas, Santa Catalina, Nacional y Cerro, que se encuentran en el oeste de la ciudad, “tengan certificación ambiental al inicio de los festejos de los 300 años de Montevideo”.