Límite estricto para compras en Argentina y Brasil: incautarán mercadería que supere los 5 kg

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) comunicó que "se están aplicando estrictamente" las medidas de incautación en pasos de frontera, debido a la gran afluencia que hay, principalmente hacia Argentina, por el favorable cambio de moneda. Con la normativa vigente, la mercadería que ingrese no puede superar los 5 kg por persona.

El director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, explicó: "Por el bien del país tenemos que tomar conciencia y ser estrictos". "A todos los uruguayos les gusta comprar barato, a mí también, pero hay que respetar la normativa", expresó en diálogo con Primera mañana (El Espectador).



"La orden ya estaba vigente, ahora somos más estrictos con la aplicación", agregó Borgiani, y explicó que "el tráfico fronterizo solo está reglamentado por resolución nacional, no se aplica a los otros países del Mercosur".



Además, agregó que con Brasil existe la misma normativa, pero "en este momento no es el mayor problema y es más difícil controlarlo".

Consultado por qué clase de mercadería se incauta y cuál no, Borgiani especificó que en los pasos de frontera hay balanzas y el control se centra en la mercadería de subsistencia o primera necesidad. Este régimen se aplica a aquellas personas que pasan la frontera por menos de 24 horas.



Otro régimen es la franquicia turista, para aquellas personas que viajen —y acrediten mediante declaración jurada— por más de 24 horas. Si lo hacen por vías aérea o marítima, la mercadería tendrá una exención para otros objetos permitidos, hasta el límite de US$ 500. Si se transportan por tierra el límite es de US$ 300.

Incautación de combustible

El director nacional de Aduanas detalló que "a nadie le gusta" que le quiten la mercadería que compró y detalló que uno de los principales ingresos de contrabando es el combustible.



Indicó que esta semana se llevó a cabo un operativo en Salto, con 16 allanamientos en fincas que comercializaban nafta argentina. En total se incautaron más de 1000 litros de combustible y ocho personas fueron procesadas.