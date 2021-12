Lima molesto con el MGAP porque "no cumplió" con "devolución de fondos" para Central Hortícola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando las obras de la Central Horticola del Norte, un lugar de acopio y venta para los productores locales, que se erige a pocos kilómetros de la ciudad de Salto, estuvieron a punto de pararse por la falta de fondos, la Intendencia de Salto se hizo cargo y puso 30 millones de pesos a cuenta de que el Ministerio de Ganadería remitiera al Parlamento un proyecto de ley que les autorizara a devolverle al Gobierno de Salto ese dinero.

Pero transcurrido el periodo legislativo 2021, el mismo terminó y ese Ministerio "no cumplió" remitiendo la venia parlamentaria para "devolverle los fondos" prestados a la Intendencia de Salto, dijo a El País el intendente de Salto Andrés Lima, quien está enojado con la cartera y adelantó que hará una conferencia de prensa para denunciar ese incumplimiento.



Antes se reunirá con las gremiales de productores asociadas en Salto Hortícola para hacerles saber de ese tema.



"No puede ser que la Intendencia haya hecho un esfuerzo enorme con dinero del pueblo de Salto para apuntalar una obra que es importante, dejando de arreglar calles y caminos, y el Ministerio no devolvió lo prometido, eso no puede ser así", expresó Lima.