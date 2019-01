Los Lima apuestan a quedarse con Salto

Andrés Lima ha sido el intendente más cuestionado en su propia interna, la del Frente Amplio. El estilo de gobernar del jefe comunal de Salto está bajo la lupa, pero está lanzado a su reelección y además apuesta a que su hermano sea diputado por su grupo político.

Este período no ha sido fácil para Lima. El intendente tiene una relación muy tirante con la coalición, no le tembló la mano a la hora de remover a directores y perdió el respaldo de varios sectores del Frente Amplio. Rompió con su propia lista (Agrupación Humanista Armando Aguirre) y su candidatura fue puesta en duda por la presidenta de la Departamental de Salto Mónica Cabrera.



Una circular interna firmada por los grupos Armando Aguirre, Asamblea Uruguay, Casa Grande, Alianza Progresista, el Movimiento de Participación Popular y el Partido Demócrata Cristiano fustigó -a mediados del año pasado- las prácticas del intendente. Los grupos dieron cuenta de que “la población está preocupada, sobre todo la frenteamplista, porque el Ejecutivo Departamental gobierna con un modelo que siempre combatimos”, en alusión al Partido Colorado.



Pero nada de eso parece ser impedimento para que el intendente se vuelva a presentar en la contienda electoral, confirmaron a El País fuentes políticas. En los últimos meses ha mantenido contactos con el Partido Socialista y también hay un acercamiento con el Partido Comunista para sellar algún tipo de alianza a nivel nacional con el grupo Grito de Asencio (770), que lidera Lima. A su vez tiene el respaldo de la Lista 800 (Baluarte Progresista).

En la campaña anterior, Lima acordó primero con Asamblea Uruguay, sector que encabeza el ministro de Economía Danilo Astori y luego se arrepintió y optó por el exvicepresidente Raúl Sendic. El caso fue denunciado como una “compra de votos” por parte de Astori.



En las próximas elecciones, el grupo de Lima se inclina por acompañar al precandidato Daniel Martínez. Pero tiene una “muy buena relación” con todos, se reunió con el Mario Bergara y concurrió a un acto de Oscar Andrade.



A pesar de los cuestionamientos, Lima es un botín el que se disputan los sectores dentro del oficialismo porque asegura a nivel de Salto al menos 14.000 votos en las elecciones nacionales. En el período pasado consiguió un diputado, banca que es ocupada hoy por Catalina Correa, del sector al que pertenecía Lima y con el cual no tiene relación.



Este año, el intendente está decidido a conseguir un nuevo diputado por Salto. Se maneja el hecho de que el candidato sea su propio hermano Álvaro Lima, quien también es abogado y juez canónico de la Iglesia Católica. Su militancia social data de muchos años, ya que pertenece al movimiento Don Bosco. Fuentes políticas indicaron que el hermano de Lima “tiene un perfil muy social” y “muy bajo”.



El hermano del jefe comunal trabaja actualmente en el proyecto Miguel Magone, de los Salesianos. Por este programa se brinda atención a adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años en conflicto con la ley a través de medidas socio educativas no privativas de libertad. El País se quiso comunicar con él, pero no recibió respuesta.



Además de ir como candidato a la Intendencia y su hermano encabezar una lista a Diputados, Andrés Lima pretende también integrar una lista al Senado de cara a las elecciones de octubre. Pero el objetivo principal es retener la intendencia, ya que a nivel nacional la coalición obtuvo 40.000 votos en la pasada elección. Más allá de los enfrentamientos, el grupo de Lima y el resto del Frente Amplio pretenden limar asperezas para retener la intendencia. “Lima es el candidato natural. El Frente sin él no gana y Andrés para ganar necesita al Frente”, concluyó la fuente.