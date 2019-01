Los líderes blancos estrenan el año con nuevas diferencias

En un momento en que el gobierno atraviesa una etapa de baja popularidad, aunque el Frente Amplio se mantiene al tope de las encuestas, y en que el Partido Nacional se posiciona bien en un segundo lugar, los líderes nacionalistas Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga no paran de dar señales de divergencias internas a pesar de empeñarse por mostrar lo contrario. Mientras otros precandidatos, como Enrique Antía, Verónica Alonso, Juan Sartori y Carlos Iafigliola se mantienen al margen de las diferencias y trabajan sus propios electorados.

Cuando han transcurrido apenas diez días del año electoral, Larrañaga y Lacalle Pou ya se cruzaron en más de una oportunidad. El más reciente capítulo comenzó el martes 2 de enero, cuando desde Paysandú el precandidato del movimiento Todos puso en duda la posibilidad de aplicar las reformas a la Constitución que impulsa Larrañaga para mejorar la seguridad, en caso de que la propuesta sea ratificada en una consulta popular. Esa es una carta a la que Larrañaga apostó muy fuerte para recuperar terreno en la interna, en la cual Lacalle Pou lo aventaja claramente.

Lacalle Pou, si bien reconoció el esfuerzo de su contendor por reunir casi 400.000 adhesiones para la reforma, insistió en que no comparte la idea. No hizo campaña ni apoyó la recolección de firmas, aunque algunos de sus partidarios sí lo hicieron.

Eso generó una inmediata respuesta desde Alianza Nacional. El intendente de Colonia Carlos Moreira, de los más cercanos a su líder, reivindicó en El País el trabajo de Larrañaga y afirmó que si hay un pronunciamiento de la ciudadanía a favor de las reformas, se debe aplicarlas.

Los de adentro.

En ese momento Larrañaga no quiso salir a criticar a Lacalle Pou, pero poco después fue él mismo quien reaccionó molesto. En una entrevista con Búsqueda, el líder aliancista afirmó que en todos los partidos uruguayos hay un "síndrome", que es que "son más adversarios los de adentro que los de afuera".

Larrañaga afirmó en esa entrevista que Lacalle Pou "cambió" con respecto a su postura sobre la recolección de firmas. "A comienzos de 2018 cuando se votó una interpelación a Bonomi dijo que apoyaría la recolección de firmas, luego cambió y no lo hizo. Ese cambio me causó sorpresa y pena", declaró.

También ambos disienten en el concepto que debe dominar al próximo gobierno: ¿cambio o evolución?. El cambio, tajante, concreto, forma parte de las ideas de Larrañaga, en tanto el concepto evolución, aparentemente más moderado, es el slogan de Lacalle Pou.

"Acá nadie se puede hacer el vivo de andar a los codazos en la interna de un partido y después querer solidaridad (…) Así que no me vengan a hablar de unidad del partido porque ya con ese cuento me tienen recontrapodrido. Así de claro: repodrido. Repodrido porque he visto demasiado", concluyó el líder aliancista.