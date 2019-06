Los liceos militares podrían desaparecer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reforma de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas permite al Poder Ejecutivo eliminar la educación premilitar, es decir el Liceo Militar, y el servicio de Cantinas Militares, donde los efectivos pueden conseguir alimentos y vestimenta subsidiada.

Estos elementos fueron agregados cuando el proyecto pasó por la Cámara de Representantes, en mayo pasado, y ahora quedarán plasmados cuando se sancione la ley, pese a que el ministro de Defensa José Bayardi no los comparte. La iniciativa del gobierno no tendrá modificaciones porque el Poder Ejecutivo quiere concretar la reforma de la ley, que data originalmente de 1974, en la dictadura, y si sufriera cambios no darían los tiempos para que volviera a Diputados.

Actualmente los Liceos Militares forman parte de lo que se conoce como educación premilitar. Uno está en Montevideo y el otro fue recientemente inaugurado en Tacuarembó, cuando Guido Manini Ríos era comandante en jefe, en la capital departamental.

El senador nacionalista Javier García le planteó al ministro Bayardi ayer en la comisión de Defensa que reviera la decisión de eliminar los liceos que además de las materias curriculares como todo liceo de Enseñanza Secundaria imparten formación militar y distintos valores a los alumnos. Pero el ministro respondió que no se abriría la discusión para cambios de ninguna índole.

“Este proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que desaparezcan los liceos militares”, informó García a los medios. “El ministro comparte lo que digo, pero indicó que no habrá modificaciones”, añadió.

Con respecto a las Cantinas Militares también podrían desaparecer. “Es la asistencia para la canasta básica de los soldados. Han sido un soporte social desde hace más de 100 años para las personas más pobres de la administración pública”, explicó el senador.

El proyecto de ley de reforma militar será sancionado por el plenario del Senado en el mes de julio pero no antes, dado el fragor de la campaña electoral. En su paso por la Cámara de Diputados la iniciativa fue votada por el Frente Amplio y algunos legisladores de la oposición.