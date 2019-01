Con el libreto de la seguridad pública

El senador y líder de Alianza Nacional y el movimiento Juntos, Jorge Larrañaga, sigue con el tema de la seguridad pública en el foco de su atención. Ayer anunció que llevará adelante conjuntamente las campañas para la reforma constitucional, que ha impulsado casi en solitario dentro del partido, y la de la elección interna del próximo 30 de junio.

“Vamos a llevar adelante la campaña para defender el plebiscito. Hay plebiscito, tenemos las firmas y las vamos a defender. Nos sentimos orgullosos, todos quienes integramos este proyecto, de poder hacer que la gente decida en las urnas”, indicó el legislador nacionalista, durante una entrevista en canal 12.



“Nosotros tenemos la compañía de la gente y nos sentimos con una enorme fortaleza (…) A mí me parece que no se puede seguir con las soluciones tradicionales que han fracasado. ¿Cuidar a la gente es de izquierda o de derecha? Es un absurdo”, analizó el precandidato nacionalista.



Subrayó que la reforma apunta a un cambio fuerte, a fortalecer la defensa de la gente que hoy está absolutamente descuidada. “Hay que cambiar la actitud de cómo se distribuyen las fuerzas policiales y cómo se la respalda a la Policía, y hay que tener también una segunda fuerza, una Guardia Nacional”, marcó el legislador.



“Creo que el sentimiento de impunidad de los delincuentes ha aumentado entre otros factores porque el gobierno actúa mal, a destiempo e inapropiadamente. El gobierno no se hace cargo de enfrentar este tema y por ese es el plebiscito”, continuó después. Agregó que cree que esta reforma es parte de la solución.