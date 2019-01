Liberoff sobre advertencia de la Embajada de EE.UU.: “No es un elemento que incida"

Luego de que la Embajada de Estados Unidos en Uruguay emitiera una alerta de seguridad a los ciudadanos de su país que estén en Uruguay o tengan pensado visitarlo este verano, el subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberoff, opinó que el comunicado “no será un elemento que incida en forma determinante” en la llegada de extranjeros.

En declaraciones recogidas por radio Monte Carlo, el jerarca señaló que el comunicado emitido por la embajada es un informe anual que también hacen otros países, como por ejemplo Francia o Inglaterra, en el que “ponen algunas recomendaciones para sus ciudadanos”. Y agregó que “acá en Uruguay también muchas veces el Ministerio le anuncia a las agencias de viajes algunas cosas que nos hacen llegar las misiones diplomáticas”.

RELACIONADAS Embajada de EE.UU. advierte por criminalidad By EL PAIS Embajada de EE.UU. advierte por criminalidad Embajada de EE.UU. advierte por criminalidad

"Ya llevo bastante tiempo en el turismo", dijo Liberoff, y señaló que este tipo de comunicados "salen regularmente y no por eso dejan de venir los turistas de esa nacionalidad a nuestro país”.



También sostuvo que el hecho de que les brinde "recomendaciones a los ciudadanos, me parece lógica y desde ese punto de vista no tengo ningún comentario para formular”.

El comunicado de la embajada sostiene que "la sesión estival en Montevideo y otros destinos populares en Uruguay coincide con un aumento del volumen de criminalidad contra las personas y la propiedad. Durante el año 2018 ha habido un aumento de la criminalidad incluyendo homicidios, rapiñas, robos" y por ese motivo le recuerda a sus conciudadanos algunas normas de seguridad.



Hay un punto relativo a la seguridad residencial y otro a la seguridad personal. Respecto de aquel lo primero que sugiere es pasar llave a las puertas y ventanas. También encender las luces exteriores durante la noche. "Una iluminación apropiada puede detener a ladrones que se aprovechan de la oscuridad para encubrir sus crímenes", señala el comunicado.

En las viviendas, se recomienda evitar la exhibición de objetos de alto valor cerca de las ventanas. "Evite estacionar en las calles. Si no fuera posible estacione en áreas bien iluminadas y a la vista de todos. Identifique a las personas antes de abrir las puertas del auto", aconsejan.



Y en relación a la seguridad personal se recomienda mantener un alerta general en lugares con mucho público como shoppings, ferias callejeras y otros destinos turísticos. "Observe las personas y vehículos alrededor suyo. Si algo no se ve bien, abandone el área", señala.