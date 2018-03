Ley de vivienda de Rubio llega mutilada a la Cámara Alta

Si bien se aprobó en general en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de vivienda popular llega al Senado sin los artículos que hacen referencia al financiamiento, la expropiación de tierras privadas y públicas, así como el compromiso de realizar las obras de agua y saneamiento para la construcción de viviendas.

"Es una cáscara vacía", dijo a El País un integrante de la bancada oficialista sobre cómo quedó redactado el proyecto de ley del diputado Rubio, debido a que cinco artículos de relevancia no contaron con los votos para ser aprobados en particular.

Uno de los artículos en cuestión es el quinto, que establecía el financiamiento del plan para la construcción de las viviendas destinadas a núcleos familiares cuyo ingreso total no supere los $ 76.960 mensuales. En concreto, no se aprobó que el Poder Ejecutivo asignara "el presupuesto necesario para la ejecución" de la iniciativa. Este punto justamente fue uno de los más cuestionados por el Frente Amplio que usó como argumento la falta de financiamiento para rechazar el proyecto de Rubio.

El diputado de la Lista 711 Felipe Carballo dijo a El País que "se votó en general el proyecto de vivienda popular, pero lo que sale para el Senado es una ley sin contenidos".

"Es un proyecto que no tiene financiación, que no tiene tierras donde construir las viviendas y que no tiene saneamiento. Es decir se desarticuló a la ley", insistió el legislador.

En el Senado, el proyecto no cuenta con los votos para ser aprobado tampoco en general. Sin embargo, a nivel del oficialismo se piensa conformar una comisión para destinar mayor presupuesto para los planes de vivienda en la próxima Rendición de Cuentas a fin de abordar esta problemática.

La ministra Eneida De León dijo que se destinó solo el 0,4% del presupuesto total del Estado al área, por lo que solicitó más recursos.

"Mucho cuidado".

El ministro de Economía Danilo Astori dijo ayer que el Frente rechazó el proyecto de ley de vivienda popular porque tiene cuidado con "los efectos fiscales que pueda tener".

"Yo creo que el gobierno ha puesto en marcha iniciativas de vivienda muy importantes que le han llegado a gran parte de la población como las llamadas viviendas de interés social que están seguidas por números muy exitosos, ahora hay que buscar la manera de llegar a los sectores más humildes de una manera más efectiva, eso es lo que estamos buscando y entendemos que este proyecto no es el que ofrece las mejores posibilidades", aseguró el ministro en rueda de prensa.

Según Astori, de ser aprobado este proyecto sería la posibilidad de "desequilibrar demasiado la equidad" que tiene que existir entre las prioridades que se han tratado por parte del gobierno en materia presupuestal.

Nuevo impuesto.

El diputado frenteamplista Darío Pérez (Liga Federal) planteó ayer la posibilidad de cobrar un impuesto a los sueldos para financiar el plan de vivienda propuesto por Unidad Popular. En entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10 se refirió a la posibilidad de cobrar entre un "0,5% y 1%" de los sueldos para favorecer a alrededor de 40.000 núcleos familiares. Pérez reconoció en sala que el proyecto no tiene financiamiento, pero dijo que lo votaría con "planificación y alevosía" para cuestionar el sistema actual de vivienda.