Ley de vivienda: el FA analiza aplicarle disciplina a Pérez

A pesar de la postura en contra del Frente Amplio, el proyecto de ley de vivienda de Unidad Popular tiene el voto del diputado de la Liga Federal Darío Pérez para ser aprobado hoy en la Cámara Baja. El oficialismo analizará aplicar la disciplina partidaria con su legislador "rebelde".

La decisión de no acompañar esta iniciativa, a la que tildan de demagógica, se terminó de cerrar ayer, cuando la bancada se reunió por más de dos horas con la ministra de Vivienda Eneida De León. "Destrozó el proyecto", comentó a El País uno de los legisladores que se retiró de la reunión.

La polémica iniciativa apunta a familias cuyo ingreso global no supere los $ 76.960 mensuales (20 Bases de Prestaciones y Contribuciones). Para el pago se deberá destinar no más del 10% de su ingreso global y no es necesario tener ahorro previo.

"No lo votamos en comisión y no lo vamos a votar en el Plenario. Charlando y discutiendo con los compañeros y la ministra llegamos a la conclusión que el Ministerio de Vivienda no tiene problemas con lo que estamos aplicando, como las cooperativas, el Plan Juntos o el subsidio a la cuota. Lo que nos faltan son recursos y este proyecto de ley no tiene financiamiento y no mejora lo que está haciendo el plan quinquenal, entonces es imposible votarlo", dijo a El País la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra.

Desde su punto de vista y el de la bancada oficialista "se están vendiendo espejitos de colores a los vecinos". "Es absolutamente demagógico porque no tiene financiación", agregó Pereyra sobre la propuesta de Rubio apoyada por blancos, colorados y el diputado Pérez, quien firma el proyecto en mayoría "con salvedades".

Si bien el legislador de la Liga Federal no estuvo presente ayer en la reunión, el delegado del sector José Antonio Maldonado adelantó que se mantiene en la misma posición adoptada en comisión de apoyar la iniciativa. Si no surge ninguna alternativa que asegure mayores recursos al Ministerio de Vivienda, Pérez está dispuesto a cumplir su compromiso con Rubio.

La decisión genera malestar a la interna de la bancada frentista, dado que no es la primera vez que opta por tomar un camino diferente a la mayoría. "Lo vemos mal, la unidad de acción para nosotros es muy importante", aseguró Pereyra. Consultada sobre si se aplicará la disciplina partidaria —tal como se hizo antes con la ley de marihuana o la despenalización del aborto— contestó que "siempre está presente" esa posibilidad. Esto será analizado hoy a partir de la hora 10 por el conjunto de la bancada del Frente de la Cámara de Diputados. Al momento solo Pérez votará la iniciativa y la única forma que cambie de opinión es en el caso de que exista un compromiso de incrementar el presupuesto del ministerio, que se encuentra hoy en el 0,4% del gasto total del Estado.

Ayer, después de un pedido de la ministra de mantener la unidad interna, el diputado Federico Ruiz aceptó dar marcha atrás con su decisión de votar la ley de vivienda popular, dijeron fuentes oficialistas. Sin embargo, anoche el legislador no quiso confirmar a El País cuál será la posición que asuma hoy. Antes de la reunión con la ministra, el legislador dijo estar de acuerdo con la idea de instrumentar un plan como el de Rubio para la construcción de viviendas, pero reconoció que el asunto se centraba en cómo se financiaría. Ruiz ya se había comprometido con Rubio en sancionar la iniciativa. De aprobarse el proyecto hoy en la Cámara de Diputados, no cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley en el Senado.

Inconstitucionalidad.

El proyecto presentado inicialmente por Rubio establecía en su artículo 5° que el presupuesto para el plan sería equivalente al 1% del PBI.

En el informe en minoría, el Frente sostiene que "en un primer análisis de la Comisión saltó a la vista la inconstitucionalidad de la propuesta" por lo que se sustituyó el artículo por otro que solamente dice que "el Poder Ejecutivo asignará el presupuesto necesario".

"El Frente Amplio presentó un informe en minoría. Este es un proyecto de ley que no tiene financiamiento. No se puede hablar de política de vivienda ni prometerle a la gente soluciones de vivienda si no hay financiamiento. Sin recursos no se puede construir una vivienda. El proyecto de ley no establece ningún recurso nuevo", dijo el diputado del MPP y coordinador de bancada Alejandro Sánchez.

El informe del FA al que accedió El País, sostiene que el proyecto "ignora el cooperativismo de vivienda" y "promueve el individualismo".

Prevén llegada de 60 ómnibus al Palacio desde el interior del país

Unidad Popular (UP) convocó a sus militantes a presenciar la sesión de esta tarde —en la que se trata el proyecto de ley de vivienda popular— del Plenario de Diputados desde las barras del Palacio Legislativo. Para eso se ha organizado una masiva llegada desde varios puntos del territorio nacional. Fuentes del sector indicaron a El País que se prevé el arribo de unos 60 ómnibus, principalmente desde el interior.

En tanto, ayer legisladores del Frente Amplio del interior reconocieron sentirse "presionados" por dar una respuesta afirmativa al problema de la vivienda, ya que este es uno de los mayores reclamos de la población.

Si se aprueba el proyecto, para Unidad Popular y su único diputado (Eduardo Rubio) esta será una victoria política, dado que es la primera iniciativa que llegaría a sancionarse en lo que va de la legislatura. La norma parte de la base de que "toda persona tiene el derecho a una vivienda adecuada".