Ley de urgente consideración: referéndum queda casi descartado

La coalición de gobierno retiró de la ley de urgente consideración la desmonopolización de Ancap (que será sustituida por la paridad de importación) y la pérdida del monopolio de Antel en el mercado de datos. Los cambios realizados implican que la estrategia de recolectar firmas para promover un referéndum para impedir ambos cambios queda prácticamente descartada, dijeron a El País fuentes del Frente Amplio.

Hoy, la Mesa Política analizará los cambios efectuados a la ley de urgente consideración y en base a ello definirá qué apoya. La intención es votar en contra en general, pero apoyar algunos de los artículos de los más de 500 que contiene la iniciativa del gobierno.



Para eso, la coalición definió una estrategia basada en el “semáforo”. En rojo es-tá el proyecto general, que no se acompañará al entenderse que es una “ley ómnibus”; en color amarillo donde no está claro si se acompañará o no y otro en verde, es decir lo que se piensa votar.



Fuentes del FA indicaron que entienden como una victoria el retiro del proyecto de la desmonopolización de Ancap y lo referido a Antel.

La Mesa Política está citada para hoy a la hora 9:30 en el local de La Huella de Seregni donde se hará un balance del trabajo parlamentario realizado hasta el momento y se adoptarán las definiciones.



El proyecto se comenzará a votar el próximo miércoles en la comisión especial del Senado que analiza la ley de urgente consideración.