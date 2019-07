Ley trans: médicos contra referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) denunció en un comunicado “la campaña de desinformación sobre la Ley Integral para Personas Trans” que será sometida un prereferéndum el 4 de agosto.

Los galenos expresaron “su más profundo rechazo a todos los intentos de tergiversar la realidad para hacer prevalecer intereses que están alejados del saber científico y la práctica médica de todas y todos quienes trabajamos por una salud integral y una vida plena para todas las personas de nuestro país”.

El comunicado sostiene que con la aprobación de la ley cuestionada por el diputado suplente del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, “se ha mejorado el acceso a la salud”, pero subrayan que “aún es importante seguir avanzando en la mejora de la cobertura y el acceso a derechos postergados en esta población tan vulnerada”.



Asimismo, la Sumefac arguye que “la desinformación constituye una de las principales limitantes para el acceso a la salud”.

La entidad asegura que “no existen antecedentes en nuestra práctica de hormonización a niños ni niñas. Esto no está proyectado para un futuro y tampoco está contemplado en la Ley Integral para personas Trans. Sin importar si existe o no consentimiento de los referentes adultos la Ley no permite ni estimula este tipo de procedimientos”.