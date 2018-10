Una ley que cambia las reglas para esta elección

En 52 semanas será la elección nacional y en 32 la elección interna en los partidos políticos, dando comienzo al proceso electoral 2019-2020. En ese contexto, sectores de la oposición alzaron su queja porque las nuevas disposiciones a estudio del Parlamento conteniendo normas para regular a los partidos alcanzarán al actual período eleccionario y porque estiman que “cambia las reglas de juego” luego del inicio de las respectivas campañas. En los hechos todos los partidos ya están en la calle movilizados.

El proyecto de ley del gobierno por el cual se establecen normas relativas a la financiación de los partidos políticos fue votado en noviembre de 2017 en el plenario del Senado, y ahora afronta la última etapa legislativa antes de convertirse en derecho positivo.



El Frente Amplio tiene la intención firme de comenzar a votarlo en comisión de Diputados el miércoles 31 y en noviembre ingresarlo al plenario.



En estos días, representantes de varios partidos de la oposición han hecho llegar al diputado oficialista Alejandro Sánchez (MPP) una serie de propuestas de modificación de disposiciones del proyecto, alguna de las cuales plantea dejar normas para que rijan en la elección de 2024.



Hay legisladores de la oposición que piensan que esta iniciativa está hecha “a la medida” del Frente Amplio porque hoy está en el gobierno y tiene disposiciones que lo favorecen para el acto electoral de dentro de unos meses.

Contenidos.

Esta norma a estudio contiene una serie de disposiciones que pretenden darle transparencia al sistema de financiación de los partidos políticos, entre otros asuntos.



Por ejemplo, la iniciativa acota los aportes a las campañas y la publicidad electoral. En la campaña habrá un tope de algo más de $ 1 millón que se podrá recibir como donación, al tiempo que estarán prohibidos los aportes anónimos o de empresas privadas.



Una de las cosas que determina la nueva ley es que asigna un espacio gratuito para publicidad electoral en los días previos al acto, que será entre las 18 y las 23 horas.



En ese horario la iniciativa dispone de diez minutos de publicidad electoral por hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio está prevista en un 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, y el 5% restante para los nuevos partidos.



Respecto a esta disposición es donde los partidos de la oposición ponen el ojo porque sostienen que al estar el FA en el gobierno por haber recibido más votos que los demás, se beneficiará con más tiempo de publicidad en televisión.



“Este es un proyecto de ley que es muy cercano a la forma de financiación que el MPP tiene para la campaña”, dijo a El País el diputado nacionalista Gustavo Penadés. “Aspiro a que se termine con el doble discurso”, disparó.



Desde sectores del Partido Colorado también se apuntan las baterías a esta disposición sobre la distribución del tiempo en TV.

Apoyo.

Así como está redactado, el proyecto no será votado por blancos y colorados, debiéndose esperar al pronunciamiento sobre sus propuestas de modificaciones. “La ley debe ser para aplicar en 2024. No ahora. Restringir solamente la publicidad televisiva es algo que mira al pasado y no al futuro”, dijo, además de plantear que en estos tiempos la ley “desconoce las redes sociales”. “Ya no se hace más campaña con un acto en la esquina y saliendo en los noticieros de televisión”, dijo Penadés.



Además de los aspectos señalados, el proyecto de ley a estudio elimina el uso de dinero en efectivo como medio de pago, y fija montos máximos para la autodonación, de modo que los candidatos ya no podrán donarse a sí mismos todo lo que quieran, como sucede actualmente.



La oposición pide “más transparencia”

Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional se coincidió en dos aspectos críticos con respecto a esta iniciativa: no genera más transparencia que el sistema actual y por eso no fortalece la democracia, según coincidieron en afirmar a El País los diputados Conrado Rodríguez (Batllistas) y Gustavo Penadés (Todos).



“Advertimos que el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos no genera una mayor transparencia, ni termina fortaleciendo la democracia, porque genera inequidades. Además algunas de sus disposiciones son impracticables por la falta de recursos a la que se refirió la Corte Electoral en su comparecencia en la comisión”, dijo Rodríguez a El País.



Asimismo, Penadés añadió que el proyecto “debe hablar más de la financiación de la democracia a través de los partidos, y no solo de la financiación de los partidos. Hay que terminar con el doble discurso y con que no nos controlemos. Prefiero una ley que tenga definiciones profundas: ¿cómo se financia la democracia? ¿100% con dineros públicos? ¿Es algo mixto? En ese caso debe tener control muy profundo. ¿O debe haber una financiación solo privada con mayor control?”, preguntó el diputado blanco.