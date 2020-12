"Les pondría a partir de ahora 'Tabarecitas'": la propuesta de Orsi para las ceibalitas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó en las últimas horas renombrar las computadoras del Plan Ceibal, llamadas ceibalitas, como "Tabarecitas", en honor a Tabaré Vázquez, expresidente del Frente Amplio en dos oportunidades, que falleció el domingo pasado.

En diálogo con "VTV Noticias" (VTV), Orsi dijo este lunes que el Plan Ceibal, "no estaba en la agenda de nadie", y recalcó que Vázquez "fue capaz de entender que la herencia vareliana se podía juntar con la tecnología en estas ceibalitas, que yo les pondría a partir de ahora 'Tabarecitas'".

"Son esos aportes más allá de lo concreto, es juntar dos partes de la historia: el pasado más profundo y el futuro, como fórmula para que todos podamos seguir caminando, y por supuesto honrar no solo la memoria, sino el legado", agregó en esa línea.

No obstante, las declaraciones no quedaron allí porque este miércoles se refirió a esta propuesta en rueda de prensa en Pando tras la presentación del proyecto "El Camión de las Chacras, de la tierra a tu mesa".

Consultado sobre si hay una propuesta en memoria de Vázquez con respecto a las ceibalitas, respondió: "El otro día (en referencia a la entrevista televisiva) se nos ocurría que había que cambiarle el nombre (a las computadoras del Plan Ceibal)".

"Se verá, no quiero meterme en un área que no... pero todos las vamos a recordar como una idea de él, sin dudas fue una idea de él, como tantas. No estaba en ningún programa eso. Tenía esa capacidad ...", señaló el jefe departamental.

Orsi dijo que su propuesta es "muy simbólica, nomás, no es más que eso, tampoco menos. Es una forma de recordarlo también". Además, señaló que "habrá que hacer otra cosa" en homenaje a Vázquez porque "se merece algunas instancias más de recuerdo". En ese sentido, recordó que San Luis (Canelones), el balneario donde el expresidente solía pescar, "en algún momento tiene que tener algún reconocimiento a alguien que eligió ir a veranear ahí. Nada menos que Tabaré, vamos a ver", dejando la puerta entreabierta a una posible acción allí.

Inspirado en el proyecto One Laptop per Child de Nicholas Negroponte, el Plan Ceibal otorgó una computadora a cada niño en edad escolar y a sus maestros e inició durante el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010).

A mediados de setiembre, el gobierno lanzó su Plan Nacional de Salud Bucal denominado "María Auxiliadora Delgado" a pedido del presidente Luis Lacalle Pou. Delgado -fallecida el 31 de julio de 2019 -, presidió la Comisión Honoraria de Salud Bucal Escolar que lleva adelante el Programa Nacional de Salud Bucal.

"Hace un par de meses fui a la casa da Tabaré Vázquez a hablar de política nacional, pero entre otras cosas, le pedí permiso a él y a sus hijos para usar el nombre de María Auxiliadora para nombrar al Plan Nacional de Salud Bucal", señaló Lacalle Pou en aquella oportunidad.

Vázquez se comunicó a lo largo del año vía Zoom con las departamentales de todo el país, destacando las políticas de los gobiernos del Frente Amplio e insistiendo en mostrar "la otra campana".

Ese 18 de setiembre de noche, a través de una videollamada, Vázquez había dicho que Lacalle Pou "tuvo la grandeza, la gentileza, de expresar públicamente que a este programa nacional de Salud Bucal lo iba a denominar María Auxiliadora Delgado". Emocionado, prosiguió diciendo el expresidente en dos oportunidades: "No cabe entonces para mí otra cosa que en nombre de mis hijos, mis nietas y nietos, y en el mío propio, agradecer profundamente al señor presidente de la República por este gesto tan humano, pero también tan republicano".