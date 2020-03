Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Les molesta que el presidente viva en La Tahona. Y les molesta, también, que haya decidido vivir en la residencia de Suárez.

Les molesta su padre. Y su madre. Y últimamente les molesta su esposa.



Les molesta que ande a caballo. Y que haga surf. Y que se saque selfies.



Les molesta su Ley de Urgencia. Y fundamentalmente que tenga urgencia en cambiar las cosas que los que le votaron piden cambiar.



Les molestan Arbeleche y Alfie. Porque les molesta que desde el gobierno se empiece, finalmente, a cuidar el dinero de los contribuyentes. Hubieran preferido seguir gastando a cuenta de vaya a saber qué. Y endeudando al país como no se tiene memoria. Claro que si la deuda la contraen ellos, es una buena deuda. Si el déficit es de ellos, es un buen déficit. Se acostumbraron a explicar lo inexplicable. Y a tener una excusa a mano para cada problema no resuelto.



Les molesta que, después de tanto tiempo, un gobierno mire al campo sin rencor. Que se escuche al que produce. Que se ponga primero al que quiere trabajar.



Les molesta que se hable de meter mano en la educación. Es su feudo. Les importa más mantener su poder que educar bien a los chiquilines. Prefieren defender a las corporaciones que no aceptan ningún cambio a hacer lo que hay que hacer para formar mejores ciudadanos.



Les molesta el Partido Colorado. Lo daban por muerto y enterrado. Y se equivocaron. Les molesta Talvi. Y les molesta, quizá más, Sanguinetti. El hombre que armó la coalición que ahora gobierna.



Les molesta Cabildo Abierto. Y en especial, Manini Ríos. Se burlan de él en el Carnaval y le atacan en las redes sociales. Le acusan de fascista y golpista, aunque no pueden mencionar una sola cosa en la que el excomandante en jefe haya procedido de manera antidemocrática.



Les molesta Mieres. Hubieran preferido a un duro con el que confrontar con mayor facilidad en el terreno de las relaciones laborales. Pero lo tienen en la mira. No bien se atreva a ingresar en el sagrado suelo que es patrimonio de las corporaciones sindicales le van a hacer sentir el rigor.



Les molesta, y mucho, Larrañaga. Les molesta que haya hecho en cuatro días más de lo que Bonomi hizo en diez años. Que se haya puesto los pantalones. Que haya dado respaldo a la Policía y haya sacado a los efectivos a las calles para dar seguridad a la gente. Que haya sacado los patrulleros, las camionetas, las motos y hasta los caballos para aumentar la presencia de la autoridad. Que pida la cédula (no les molesta entregarla cuando la pide una financiera o cuando sacan una entrada para el fútbol, pero ponen el grito en el cielo cuando la pide un uniformado). Que la Policía aclare, en pocos días, el crimen de la odontóloga de Pueblo Centenario que parecía quedar impune.



Les molesta todo.



Aunque en realidad, lo que les molesta es simplemente haber perdido el poder. Y los privilegios. Y que se vengan las auditorías. Y que se les haya terminado el recreo.



