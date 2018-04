De León deberá explicar al Tribunal de Conducta del FA los 130 gastos con tarjetas

El Tribunal de Conducta del Frente Amplio tomó el caso del senador Leonardo de León de oficio por las compras que realizó con las tarjetas corporativas de ALUR.



De León deberá dar las explicaciones de los 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.

Presidente de Jutep sobre De León: "No solo es un tema ético, acá hay violación de normas"

La decisión se adoptó esta tarde por el organismo presidido por Enio Martínez e integrado por los dirigentes Jorge Brovetto, Nicolás Grab, María Elena Martínez, Jaime Igorra y Juan Carlos Ferreira.

"No solo es un tema ético, acá hay violación de normas".

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, sostuvo que en el caso del uso que Leonardo De León le dio a las tarjetas corporativas de Alur "no solos hay un tema ético, hay violación de normas".



En declaraciones al programa Informativo Sarandí, Gil Iribarne dijo que sobre la ética "se ha planteado que es muy difícil de objetivar, que es de cada uno, que la Jutep mejor no se meta".



"No pensamos así, pero además no hay solo un tema ético, acá hay violación de normas. Se hacen cosas que están prohibidas y no se cumplen obligaciones que están claramente establecidas", afirmó.