Lema denuncia más contrataciones “a dedo”

Las supuestas irregularidades en contrataciones en el Mides generaron ayer un nuevo choque entre oficialismo y oposición. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, acusó al diputado nacionalista Martín Lema de hacer campaña electoral y de querer cortar las políticas sociales. Mientras, Lema confirmó que la próxima semana presentará el informe por escrito pidiendo la comisión investigadora sobre el Mides en la Cámara de Diputados. Luego se creará una comisión preinvestigadora de tres miembros y todo se definirá en el plenario. El Frente Amplio aún no definió si da los votos.

Uno de los elementos novedosos que presentará Lema en su informe es que el Mides realizó contrataciones “a dedo” no solo vinculadas a planes o programas, sino para compras de artículos de papelería e impresiones. Así, por ejemplo, en 2017 el Tribunal de Cuentas observó el gasto de $ 241.235 para la impresión y diseño de folletos, trípticos, marcadores de libros y pins promocionales. También, un gasto de $ 192.245 para la adquisición de lapiceras, libretas y cuadernos. Y un año antes había observado un gasto de $ 260.130 para insumos de papelería. En todos esos casos se superó el límite establecido para la compra directa común.

Lema dijo a El País que hay un abuso de contrataciones a dedo, “es un tema de conducta crónica y de sentimiento de impunidad”.



Arismendi, en tanto, se reunió ayer con la bancada frenteamplista y, a la salida, dijo que “ensuciar las políticas sociales es la antesala de cortarlas” para siempre.



A su juicio, esto es parte de la campaña electoral. “Es parte de una cosa que una vez me enseñó un legislador del Partido Nacional cuando yo era senadora. Me dijo ‘estás trabajando mucho en comisiones, legislador que trabaja en comisiones, no es reelecto, no junta votos’”, afirmó, con cierta ironía.



¿Puede asegurar que no hubo irregularidades en el Mides? “Totalmente”, respondió la ministra. “Este año va a ser muy duro. Estamos en una campaña muy difícil y muy dura y no quiero bajar a ese nivel”.