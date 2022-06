"Nada más lejos de omisión intencional", dijo presidente de Ceibal sobre Tabaré Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En los videos que se mostraron durante el encuentro aparece el doctor Tabaré Vázquez entregando dispositivos en Cardal, por lo tanto, nada estuvo más lejos de una omisión intencional", remarcó este viernes el presidente de Ceibal, Leandro Folgar, tras la polémica generada tras el acto por los 15 años del plan que impulsó el expresidente en dos oportunidades.

En diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal), aseguró esta mañana que "nadie podría atesorar más la contribución de Tabaré Vázquez" que el equipo de Ceibal. Señaló que el encuentro en el Auditorio del Sodre, —al que acudió el presidente Luis Lacalle Pou— tuvo "un enfoque meramente organizacional".

"Puedo entender las sensibilidades políticas, pero no era un evento con contenido político", remarcó Folgar, quien recordó que en la platea baja había "estudiantes de todo el país de diferentes niveles y docentes", mientras que la platea alta estuvo ocupada por "funcionarios de Ceibal". Por "protocolo" se hizo la invitación a las autoridades nacionales, como es de estilo en estos eventos.



Folgar dijo que en Ceibal "lo que se procura es destacar la evolución, la continuidad y logros del equipo". Afirmó que se expuso un video al respecto, e insistió que no hubo una "decisión de omitir, ni mucho menos" el papel de Vázquez.



“Ayer cumplía 15 años el Plan Ceibal. Quizá lo único que me parece que faltó ayer, o yo hubiera hecho, era reconocer al impulsor del Plan Ceibal, que fue el presidente Tabaré Vázquez, y que después siguió durante estos años y que hace a una continuidad en las políticas nacionales”, dijo el presidente Lacalle Pou un día después del evento del 30 de mayo.



"Creo que estuvo muy bien el presidente y el resto de los actores políticos que salieron a explicar. Si hay una sensibilidad política herida de alguna manera, y no era el espíritu, está bien que quienes entendieron de esa manera y lo entendieron como estaba organizado salgan a decirlo claramente. A nosotros, el equipo de Ceibal, nadie podría atesorar más la contribución de Tabaré Vázquez a todo esto. No es por ahí, no era ese el espíritu", enfatizó Folgar.



Además, dijo que se le hizo un "reconocimiento" a Miguel Brechner, expresidente e impulsor de Ceibal. Y también se estaba "mostrando la continuidad se hace referencia al gobierno de 2007".