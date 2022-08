Legisladores de Nacional quieren darle un premio a Luis Suárez en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios legisladores de todos los partidos crearon en las últimas horas un grupo de WhatsApp con un objetivo concreto: buscar la forma de que el Parlamento le haga un reconocimiento a Luis Suárez, quien llegó ayer a Uruguay para jugar una temporada con Nacional.

Los diputados y senadores del oficialismo y la oposición son, por supuesto, hinchas de Nacional, y todos están de acuerdo en que la estrella del fútbol mundial tiene que ser recibido en el Palacio Legislativo.



Según contó a El País el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, la posibilidad más probable es que a Suárez se le haga entrega del premio “José Nasazzi-Obdulo Varela”, que se suelen recibir todos los años deportistas uruguayos destacados.



El reconocimiento, creado en 2007, es dirigido a “personas o grupos de personas vinculadas al deporte, que hayan contribuido durante el transcurso de sus vidas al fortalecimiento de la identidad nacional”, según está definido en el sitio web del Parlamento.

En noviembre del año pasado la persona reconocida por este premio fue el árbitro internacional de fútbol Esteban Ostojich. Pero también lo recibió el ciclista Milton Wynants, reconocido en realidad en 2020, pero debido a la emergencia sanitaria todavía no se había podido hacer la ceremonia.



“Lo de Suárez no necesita de mucha explicación, y son varios los que se van a sumar; no creo que nadie se niegue”, aseguró el diputado Perrone, que además preside la Comisión de Deporte de la cámara de representantes, el ámbito en donde se hará el planteo de esta iniciativa, porque este reconocimiento solo es entregado en Diputados.



“Lo que hay que destacar, también, es que Suárez haya elegido a Uruguay como la mejor opción en este momento de su carrera”, agregó el legislador cabildante.

En el grupo de WhatsApp están, entre varios otros, los diputados Álvaro Viviano y Juan Rodríguez y los senadores Gustavo Penadés y Sebastián Da Silva (Partido Nacional); los representantes Alfredo Fratti, Daniel Caggiani y los senadores Óscar Andrade, José Mahía y Eduardo Brenta (Frente Amplio); el senador Germán Coutinho por el Partido Colorado y el diputado del Partido Independiente Iván Posada.



Muchos de estos legisladores, incluso, estuvieron ayer en el Parque Central, en donde Nacional hizo una fiesta de bienvenida al futbolista, tal como pudo apreciarse en fotos difundidas por las redes sociales.