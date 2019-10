Leal contra la oposición: "Yo no tengo la culpa de que su única reflexión sea hablar de mi"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y futuro ministro del Interior en caso de que Daniel Martínez resulte electo presidente, dijo este lunes que "no" tiene ningún problema en sentarse con la oposición para llevar adelante sus medidas en caso de ser gobierno, pero "antes me van a tener que poder mirar a los ojos (Ernesto) Talvi y (Luis) Lacalle que dijeron hace 90 días una cosa y ahora otra".

Este lunes en declaraciones al programa "Más temprano que tarde", de radio El Espectador, Leal señaló que lo "tentaron" para que "colaborara con algunos partidos políticos". Dijo que Talvi hace 90 días le dijo que era "una persona inteligente, corajuda y que me quería tener en el equipo porque teníamos el mismo diagnóstico sobre seguridad".



"Lacalle recorrió el mismo camino", señaló el posible ministro, en referencia a que en diciembre de 2018 en el Liceo Impulso, Lacalle Pou le dijo que era "un modelo de servidor público. Me lo dijo en español y después me lo dijo en inglés", y agregó: "Estuvimos charlando un rato y resulta que ahora las cosas que eran buenas hasta hace 90 días, son horribles".



Talvi había dicho el miércoles pasado sobre la designación del actual director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior: "Martínez tiene derecho a anunciar su gabinete. Dijimos muchas veces que Leal tiene capacidad técnica de sobra para ejercer esa función".



Sin embargo consideró que "Leal está asociado con un fracaso del que él fue parte" y agregó: "Se les terminó el crédito".



Leal enfatizó sobre Talvi: "Me va a tener que mirar a los ojos y decirme cómo puede decir dos cosas tan diferentes en tan poco tiempo. Yo estoy dispuesto a que él se disculpe".



En tanto, Leal planteó que "en la construcción de una política de seguridad hay que tener la mano tendida", dijo que no le gustan el estilo de Talvi y Lacalle Pou y destacó: "Me parece que lo que vale es la sinceridad, y no son sinceros porque no resisten un archivo". Al respecto no solo nombró a Talvi, sino que sumó a esta lista "que están como en una cruzada" al expresidente Julio María Sanguinetti, al candidato Guido Manini Ríos, y alos senadores Jorge Larrañaga y Javier García, cuando remató: "Yo no tengo la culpa de que su única reflexión sea hablar de mi".



También apuntó contra la coalición opositora que se conformará luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre. En tal sentido, dijo que se cruzaron luego del primer encuentro televisivo entre Talvi, Martínez y Lacalle Pou en el programa Séptimo Día, de Teledoce, el pasado 4 de agosto. Allí dijo que Talvi había dicho que "su objetivo era de que el Frente Amplio no gobernara más".

A la salida del programa, Talvi fue a saludarlo y a "felicitarlo" por lo que había dicho en el reportaje de ese día con El País. En tanto, Leal señaló que le dijo: "Si sos consciente de lo que escribieron en el programa te vas a dar cuenta que no tienen puntos de contacto con lo que escribió Lacalle, entonces no entiendo cómo es que van a hacer un acuerdo". A esto, Talvi respondió, según el futuro ministro de Martínez: "Ah, Leal, vos no conoces de esto, esto es política, después de octubre hablamos", a lo que Leal retrucó: "Ah, no. Si esa es la forma de hacer política no. Creo que tenes que poder argumentar cómo vas a votar la ley de presunta legítima defensa, por ejemplo, que el Partido Colorado está en contra y el Partido Nacional a favor".



Al respecto, Leal redobló la apuesta y parafraseando el planteo que hizo Lacalle Pou durante el debate presidencial del pasado 1 de octubre, dijo: "Yo no sé a cuál de los dos creerle, a cuál Talvi y a cuál Lacalle (Pou) creerle, a los de hace 90 días o a los que están criticando ahora".



Además, Leal se refirió a la reforma bajo la plataforma Vivir sin miedo, que impulsa Jorge Larrañaga. Señaló que la oposición a la reforma "no es solo del Frente Amplio, es una oposición de todos los candidatos a presidente que están en el juego, lo cual debería ser una señal potente de ubicar la discusión en ese lugar. De todas maneras, si esto se aprueba por la decisión popular, yo tengo bastante claro que la gente decide es sagrado".