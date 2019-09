Leal sobre huevazo a Martínez: "Fue un acto de cobardía" de alguien buscó "notoriedad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y referente de seguridad en la campaña del Frente Amplio, Gustavo Leal, dijo este lunes de tarde en declaraciones al programa "Más temprano que tarde", de radio El Espectador, que el huevazo que recibió ayer el candidato presidencial Daniel Martínez durante su recorrida por Casavalle “fue un acto de cobardía, de un cobarde, que tiene intolerancia y que no quiere dar la cara y tiró un huevo a la muchedumbre, esa es la verdad. Y bueno, le pegó a Martínez y a una señora con la cual estaba hablando, que tenía un niño en los brazos”.

Al respecto, reflexión que la cobardía “es muy mala consejera” y agregó que “hay que dar la cara y hay que estar en esos lugares y tener el coraje y la valentía de que si uno discrepa, poderlo decir”.



Consultado sobre si este episodio refleja cierto clima social o de campaña, Leal señaló: “Espero que no. Me parece que también el sistema político tuvo un buen reflejo de salir a respaldar y a cortar cualquier posibilidad de que eso se festeje o se valore como algo positivo. Es un acto de cobardía y una canallada de alguien que lo hace a escondidas”



Respecto si considera que este huevazo se debe al desmantelamiento de la banda criminal de la zona, Los Chingas, Leal respondió que ayer sintió “mucho respaldo” durante las tres horas de recorrida, "incluso hasta un poco saturado, en mi caso, que te pidan fotos, un abrazo, porque nunca he estado en esa actividad”. Puntualizó que lo sucedido este domingo fue “un hecho totalmente aislado, de alguien que pretendió tener notoriedad”.



Leal marcó, además, que en esa recorrida vivió “la satisfacción del trabajo cumplido. No porque esté terminado, porque creo que esos trabajos nunca se terminan, pero realmente hay un cambio absoluto”. Remarcó que desde hace 14 meses trabajan en la zona, cuando iniciaron un censo en Los Palomares de Casavalle, y hoy consideró que “es un lugar totalmente distinto, se respira tranquilidad y ese grupo criminal están todos detenidos”, en referencia a Los Chingas, el clan familiar criminal de la zona.