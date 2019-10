Leal dijo que sí a la oferta de ser ministro del Interior tras dos charlas con Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De a poco se fue ganando lugar en la campaña de Daniel Martínez, hasta pasar a ser una pieza fundamental e incluso tener más protagonismo que la candidata a vice Graciela Villar. Gustavo Leal integra el Ministerio del Interior, pero muestra una faceta diferente a la de Eduardo Bonomi.

Aparece en primera fila junto al candidato en los actos de campaña y su facilidad para la oratoria lo convirtió en el vocero de seguridad. Si gana Martínez será el ministro del Interior, comunicó el candidato en el debate presidencial con el nacionalista Luis Lacalle Pou.



Por su gestión al frente de los operativos Mirador en Casavalle, Leal se ganó la confianza de Martínez y los elogios de dirigentes de la oposición, entre los que está el propio candidato Ernesto Talvi, quien se mostró dispuesto a integrarlo a un gobierno del Partido Colorado.



Es hoy el director de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior y su mayor desafío es despegarse de la gestión Bonomi. Ingresó al Ministerio del Interior en 2012 como funcionario y según dijo ayer a El País “no integra ni integró” el gabinete ministerial ni la dirección de la cartera.



Su primera experiencia en el ministerio estuvo vinculada con el Plan Siete Zonas, que se implementó en el gobierno de José Mujica, y luego en los operativos Mirador. Fue tildado de “antichorro” y supo ser la cara visible de la demolición de Los Palomares en Casavalle. Tiene un estilo de trabajo propio, al que describe como “la presencia permanente en los lugares y la firmeza en el ejercicio de la autoridad”.



Leal es sociólogo y tuvo su primer contacto con los temas de seguridad mientras estudiaba la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Allí comenzó a trabajar en la ONG El Abrojo, después en la OEA, luego se desempeñó como consultor de Naciones Unidas y Unicef. Más allá de su formación como sociólogo, Leal tiene un postgrado en Altos Estudios de Comunicación Social y fue docente grado tres en la Facultad de Comunicación.

Las intervenciones policiales conocidas como Operativos Mirador. Foto: Marcelo Bonjour

Pero su primer trabajo no fue académico. A los 15 años supo ser empleado de un puesto de feria en Sayago y Colón. Descargaba cajones de verduras y frutas de los camiones que llegaban al Mercado Modelo, pero también se encargaba de atender a los clientes.



Hoy tiene 50 años y es uno de los elegidos por Martínez para conducir -en caso de ganar las elecciones- el ministerio más cuestionado desde que el Frente Amplio es gobierno. El ofrecimiento, y la decisión de aceptarlo, llevó dos largas conversaciones de por medio.



“El fin de semana Martínez me planteó que quería conversar y nos reunimos en un mano a mano. Ahí me planteó la decisión que él tenía de que yo fuera su ministro del Interior y dijo que eso lo quería anunciar durante el debate. Intercambiamos y bueno yo tengo un excelente diálogo con él, porque lo conocí en profundidad en el 2017 cuando nos tocó intervenir en Los Palomares de Casavalle (...), y luego tuvimos una conversación bastante larga durante la mañana del martes”, contó ayer Leal a El País.