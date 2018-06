"No le vamos a dejar el Casavalle a los narcos"

Los narcos vinieron a disputarnos el Estado a Uruguay", pero "no nos vamos a ir de Casavalle. "Ahí estamos y ahí nos quedamos. Porque el Estado no se va y no le vamos a dejar esa disputa territorial, vamos a pelear para que los niños crezcan en otras condiciones", afirmó la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi.

A su vez retrucó al director nacional de Policía Mario Layera que había planteado en polémicas declaraciones que el Mides no les proporcionaba información que ayudara a combatir el delito. Al respecto, la ministra precisó: "Nosotros no compartimos información con el Ministerio del Interior. No estamos de acuerdo. Tampoco nos pidieron información", aclaró.

En declaraciones al programa Fuentes Confiables de radio Universal explicó que "las personas que están acampando en las plazas deben ser retiradas por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior. Las intendencias actúan con el Ministerio del Interior cuando están obstruyendo la vía pública". Y agregó que "en la calle empezaron a aparecer campamentos" y que "la gente en vez de llamar a la Intendencia para recoger material que desecha, dejan sillones, colchones, en la vía pública".

Para la ministra, esta gente lo hace "con la mejor voluntad, pero por ejemplo, si hay personas que estuvieron presas no quieren ir a refugios y se hacen de esos materiales y acampan. Para los casos más complejos el Mides necesita la firma de dos psiquiatras para poder internar a una persona en situación de calle", explicó.

Estas afirmaciones de Arismendi llegan 24 horas después que ella, la subsecretaria de la cartera Ana Olivera y otros jerarcas del Mides comparecieran ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes —convocados por la diputada nacionalista Gloria Rodríguez— para hablar sobre los mismos temas: las personas en situación de calle, los refugios administrados por el Mides, los campamentos en espacios públicos y los planes en general.

Al respecto la subsecretaria Olivera dijo que el Ministerio del Interior colabora con el Mides por ejemplo con la dirección destinada a ocuparse de las personas que se asientan en las calles y otros lugares públicos, y la Ley de Faltas. "Esa dirección del Mides es la que realiza el acompañamiento junto a la Intendencia para librar al uso público y trasladar al centro especial que tiene el Mides", explicó Olivera.

"Fue la propia jueza que participa en el programa Intercalles quien ha dicho que en este caso la Ley de Faltas no da resultados. Quien nos ha suministrado más elementos ha sido la doctora Mary Campiglia, quien es la representante del Poder Judicial en esta institucionalidad", sostuvo Olivera.

Campamentos.

Olivera explicó que el Mides está analizando "esos famosos campamentos que están en calle en este momento", la mayoría en lugares públicos. La subsecretaria informó que la semana próxima se hará una evaluación "no para saber cuántos son", porque lo que más interesa "es saber quiénes son y qué perfiles tienen estas personas de esta nueva manera de estar en calle".

Olivera recordó en la comisión que "un periodista señaló que decir que había una nueva manera de estar en calle, era una forma de lavarse las manos. Nosotros decimos que es una manera de analizar qué respuesta tenemos que dar a esta nueva forma de estar en calle", analizó.

Olivera dijo que la situación de calle es algo que se retroalimenta, y muchas personas tienen trastornos mentales que se agudizan con la propia calle".

La directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi, explicó a su vez que a lo largo del año el Mides atiende "a 1.445 personas diariamente, cupo que aumentamos en el invierno a 1.660".

Y que "la cantidad de población que pasó por los refugios está en el entorno de los 3.500", lo cual muestra "circulación".