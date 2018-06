Layera relativizó sus propios dichos sobre inseguridad

Al comparecer ante el Parlamento el martes, el director nacional de Policía, Mario Layera, relativizó las afirmaciones que efectuó en una entrevista concedida semanas atrás al diario El Observador.Layera y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se presentaron al Parlamento en un régimen de comisión bicameral de Seguridad y Convivencia ciudadana. Al hacer uso de la palabra Layera bajó los decibles de sus declaraciones, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Cuando aludió a sus dichos sobre la falta de colaboración por parte de organismos del Estado en torno a compartir datos con la Policía, el funcionario sostuvo que se refería a que "las diferentes normas de reserva de información vigentes impedían realizar un intercambio masivo de datos (...) No me referí a la voluntad de quienes gestionan las instituciones en forma temporal en una administración en particular".

CPP.

Respecto a la calificación de "lío" en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), Layera dijo que no se refirió a su contenido "sino a la estructura y dinámica de los procedimientos prácticos, que no permiten la investigación con un alcance especializado y nacional del crimen". Agregó que "el cambio de procedimiento afectó lo que, a juicio del suscrito, permitió controlar en el pasado el avance de las organizaciones internacionales del narcotráfico hasta el período 2017".

En cuanto a la expresión "no se animan" en referencia a la aplicación de ciertas políticas para mejorar las condiciones de seguridad, Layera sostuvo que "fue una interpretación personal motivada por la ansiedad operativa que muchas veces nos afecta a los policías, pero no refiere a la voluntad de las autoridades políticas".

En un pasaje de la entrevista con el observador, Layera había mencionado que el país corre el riesgo de terminar como El Salvador o Guatemala, pero ante los legisladores explicó que "se trata de una metáfora que intenta describir la tendencia de la conducta criminal a la utilización sistemática de la violencia física y psicológica en un ambiente social (...) Por supuesto que el escenario de seguridad ciudadana de nuestro país no tiene similitud estricta, actual o futura, y es una hipótesis de amenaza ajustada a nuestra propia realidad social que se pretende impedir para poder evaluarla, analizarla correctamente y prevenirla".

Respaldo.

Tras las precisiones de Layera a los legisladores de ambas cámaras, el ministro Bonomi remarcó ante estos los conceptos que no comparte sobre los dichos de su subordinado, sobre todo en cuanto a que los "excluidos van a ser mayoría", como así tampoco a que se vaya en el futuro hacia situaciones como las que viven El Salvador o Guatemala.

No obstante, Bonomi manifestó su total respaldo al director de la Policía al sostener: "No mido al policía por cómo declara, lo mido por cómo es como policía, cómo es ejerciendo el mando, cómo es en la relación con otros policías, cómo es en la relación con las autoridades políticas, cómo es como persona. Entonces, teniendo en cuenta todo eso dije y reitero ahora que respaldo al comisario general Layera en el cargo".