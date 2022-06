Para Layera, no hay cambios en "organización y funcionamiento" de la Policía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, valoró que en la actual gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior no hay "una variable de que esté cambiando en la organización y el funcionamiento de la Policía".

"La estrategia, la estructura y el funcionamiento se continúan. Hay normas nuevas que se introdujeron con la Ley de Urgente Consideración, pero no hay un cambio fundamental en los indicadores que tienen que ver con la seguridad", expresó en diálogo con "970 Noticias" de Radio Universal.



Layera expresó que debido a la pandemia se redujo la cantidad de hechos delictivos. Consultado por la incidencia de la gestión del Ministerio del Interior en ese resultado, el exdirector de Policía dijo que "es un discurso que se hace que no tiene un fundamento claro porque tendría que tener una auditoría externa que permitiera establecer la cifra negra de lo no denunciado, saber qué facilidad se está dando para que la gente pueda denunciar el delito y los protocolos de registro de la Policía y eso compararlo con el actual sistema procesal".

"Hay muchas cosas que se deberían hacer para fundamentar cuál es el mérito de la gestión; yo no he visto ninguna cifra determinante de algún organismo internacional que esté diciendo que es como se está registrando y actuando. Cada uno defiende su gestión", detalló.



"El observatorio criminal no proporciona la totalidad de la información sobre la ecuación de seguridad, solo fija determinados detalles estadísticos pero el funcionamiento de la variable policial no la maneja el observatorio", detalló.



Sobre la gestión del ministro Heber prefirió no hacer valoraciones. "El ministro es político y acorde a esa figura y su rol, se desempeña como un ministro político y yo no soy político para juzgar ese elemento", dijo.