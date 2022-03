Layera dijo que críticas de Manini hacia él le dolieron y apuntó contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, dijo que los comentarios del senador cabildante Guido Manini Ríos con respecto a sus dichos sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) le dolieron. “Quererme hablar como un subordinado, diciendo que guarde silencio, creo que está totalmente equivocado”, manifestó.

Layera indicó más temprano en una carta publicada en el semanario Búsqueda que la "represión" que surge a partir de los mecanismos de la LUC "deriva en un estado policial que no se corresponde con nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos". A raíz de esto, Manini replicó que "del deterioro de la seguridad ciudadana Layera sabe mucho porque es uno de los principales responsables", y porque "vivió todo el proceso por el cual se fue cayendo toda la seguridad".



“Quiero creer que no me quiere faltar el respeto, como yo nunca se lo he faltado a él”, afirmó Layera en conversación con Lado B (Tv Ciudad), y añadió: “Yo creo que forma parte un poco de alguna crispación que hay en el tema de este debate”.

“Si encuentra un superior de la Policía que tenga el legajo que yo tuve voy a admitir mi equivocación con él, que no me está faltando el respeto”, apuntó. “Es como si yo le reclamara que él fue comandante en jefe del Ejército y lo llamara fracaso. ¿No le dolería a él eso?”, cuestionó.



“Puede argumentar en contra de lo que yo estoy manifestando, en contra de lo que es mi opinión, pero no descalificándome y no respetando 38 años de servicio”, sostuvo Layera.

A su vez, el exdirector de la Policía Nacional señaló, con respecto a difundir su postura acerca de la LUC: “Creo que corresponde y creo que tengo cierta responsabilidad, más allá de haber terminado la gestión, de plantearle y darle la posibilidad a la gente de que conociera mi opinión”.



“Se intenta a través de la ley decir que que se va a mejorar la seguridad pero empoderando a una parte que en realidad lo que va a causar es un conflicto social. Porque en ningún momento la ley se refiere al crimen organizado, al tráfico de drogas, a la violencia de género o a la violencia doméstica”, afirmó y añadió: “No hay elementos nuevos (en la LUC) que aporten al sistema”.



“Se está diciendo que se resolvió con la LUC el tema de la seguridad sin haber tenido un debate serio sobre ese tema. Sin haber profundizado realmente en el problema. Y llegar entonces a resolverlo ahora y decir que ya está resuelto... ¿Es razonable eso para las personas? ¿Realmente piensan que es así?”, cuestionó.

Por otra parte, Layera enfatizó en su idea de elaborar una política de Estado con respecto a la seguridad, con personas de todos los partidos políticos. Dijo que “solo se necesita voluntad para lograrlo” y que él “siempre” está dispuesto a participar en la elaboración de estas políticas.



Sobre algunas declaraciones del ministro del Interior Luis Alberto Heber, que ha sostenido que con la LUC bajaron los delitos, que se puede salir con carteras y que parte de la población se siente más segura, Layera expresó: “Un ministro del Interior no puede hablar de esa manera, porque creo que sus propias palabras lo van a afectar, y la mayoría de la población sabe que son palabras en un momento de un debate para lograr un fin de mantener algo, a lo cual han cifrado todo su programa, toda su gestión”.



“Lamento que hable en esos términos y que lo entienda así, tal vez es una forma de tratar de especificar algo para que las personas adopten una posición a favor (de la LUC)”, concluyó.