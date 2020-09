Lavalleja definió entre blancos: Mario García le ganó a Carol Aviaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las proyecciones se confirmaron en Lavalleja: el Partido Nacional mostró su poderío y la definición estuvo entre sus dos candidatos, Mario García y Carol Aviaga -los dos de larga militancia- aunque con clara preferencia para el primero. Anoche los resultados oficiales daban como intendente electo a García por algo más de 3.150 votos de ventaja cuando iba escrutado el 92% de los circuitos electorales minuanos.

El intendente electo de Lavalleja es abogado, tiene 51 años y es diputado por el Partido Nacional desde 2010. Si bien fue un referente de Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, antes de la última elección se pasó a Todos, el grupo del presidente Luis Lacalle Pou. A nivel parlamentario ha actuado en las comisiones de Asuntos Laborales, Deporte y también en Turismo. García se distanció de la actual intendenta, Adriana Peña, en 2016 en medio de un tenso clima en la interna nacionalista.



Peña brindó su apoyo político a Carol Aviaga que ayer cayó derrotada por García.

Los analistas coinciden en que es bastante común que el jefe comunal con fuerte predicamento entre sus electores logre influir en su opinión cuando ya no es posible su reelección y designe en su lugar a un “delfín”, que generalmente proviene de la propia gestión en la comuna. Pero esto no se confirmó en la víspera con la derrota de Aviaga.



Peña no logró impulsar a una figura de su entorno y terminó decantándose por apoyar a Aviaga.



Un dato curioso de la contienda electoral en Lavalleja es que la propia hermana de Carol Aviaga, Andrea, integra la lista 58 del ahora intendente Mario García.



Con el 92% de los circuitos escrutados García tenía 12.488 votos frente a los 9.335 obtenidos por Aviaga.



A esa altura del conteo de votos, el Frente Amplio recogía casi 9.000 adhesiones.

Propuestas políticas.

La actividad y el futuro del departamento serrano están, al igual que otros puntos del país, profundamente ligados a la industria turística.



Precisamente aquí fue donde el candidato nacionalista Mario García hizo hincapié durante su campaña electoral y entre sus propuestas hizo foco en un proyecto de zona franca enteramente dedicada al esparcimiento, con centro en el turismo.



Dentro de esa propuesta García manejó la creación de un parque acuático cerrado que se agregaría a la propuesta natural de Lavalleja. Hay que recordar que el departamento ha hecho su fuerte en el turismo de serranías, pero también es centro de algunos eventos masivos que traen público de todo el país e incluso del exterior.



Tales son los casos de la Semana de Lavalleja, que tradicionalmente se celebra en octubre, y del evento musical Minas y Abril, a la memoria del genial compositor y músico Santiago Chalar.



El primero de ellos este año se ve amenazado en su realización por el contexto actual de la emergencia sanitaria por el COVID-19.