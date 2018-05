Larrañaga: "Si el wilsonismo es mayoría podemos ganar en 2019"

mostrando confianza personal y política, el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga asegura que ganará la elección interna del año próximo y consecuentemente la nominación presidencial del Partido Nacional para 2019, porque piensa que "el partido necesita que el sector wilsonista (que él encabeza) sea mayoría para ser gobierno", ya que los escindidos del Frente Amplio están más proclives a votar a un candidato de centro, como él, que a Luis Lacalle Pou, quien considera que está "más a la derecha".

Larrañaga, con Alianza Nacional, procura amalgamar las distintas corrientes wilsonistas del Partido Nacional para presentar una oferta diferente a Lacalle Pou, que encabeza el movimiento Todos. Uno de los principales dirigentes larrañaguistas es el actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, que recientemente recreara el movimiento Por la Patria, fundado originalmente en los años 60 por Wilson Ferreira Aldunate.

En una entrevista concedida a radio Sarandí, Larrañaga cuestionó la "mercenarización" de la política. Sin nombrarlo, aludió a la situación del exintendente de Paysandú Bertil Bentos quien recientemente se alejara de Alianza Nacional tras 27 años de militancia en el sector para pasarse al grupo de Lacalle Pou. Dijo no haber entendido la decisión que tomó Bentos.

Los que se pasan de un sector a otro "siempre terminan preguntando en tal o cual departamento ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a prometer? ¿Con cuánto me vas a ayudar? [...] Con franqueza, ese camino conmigo no va. Soy un luchador en la política, trabajo por ideas, he peleado siempre, he ganado y he perdido", aseguró el líder aliancista.

"El partido necesita que el sector wilsonista sea mayoría para ser gobierno", afirmó Larrañaga. "Con franqueza, si los sectores wilsonistas no nos unimos antes de la próxima elección, seguramente eso tenga por consecuencia que el partido hipoteque buena parte de su chance para la elección de 2019", indicó.

Alternativa.

Larrañaga vaticinó "una coalición" con los colorados porque sostuvo que "ningún partido va a tener mayoría parlamentaria en la primera vuelta de la elección del año que viene".

"El fraccionamiento que hay en los partidos determinará que ninguno tenga mayorías parlamentarias", insistió Larrañaga, para agregar que "va a ser necesario un arco opositor que construya una alternativa y por eso hemos impulsado la Agenda para el Progreso, que facilite coincidencias entre distintos partidos".

Al ser consultado sobre la perspectiva que muestran las encuestas, donde Lacalle Pou lo supera en todas las mediciones hechas de un tiempo a esta parte, el líder aliancista recordó que "en la última instancia electoral yo estaba arriba en todas las encuestas y sin embargo perdí" la elección interna en el nacionalismo.

Insistió en que "los sectores no lacallistas, si triunfan en la interna tienen más chance de ganar la próxima elección que los sectores lacallistas".

Según el senador, "el salto de gente escindida del Frente Amplio va a votar una candidatura más de centro. Sin duda que (Lacalle Pou) está más a la derecha" que él, respondió Larrañaga cuando se le preguntó cuál de los dos líderes blancos estaría en condiciones de atraer votantes de centro.