Larrañaga suma dirigentes y “baja la pelota”

Su eslogan marca que no pretende quedarse quieto: “Larrañaga va, sin miedo va”. El jingle de la campaña electoral del precandidato blanco Jorge Larrañaga junta su carrera en la interna y la consulta popular por seguridad. Si bien las encuestas de opinión pública no le están dando buenas noticias, ya que el multimillonario Juan Sartori lo sobrepasó en intención de voto según algunas mediciones, el senador recibió confirmaciones alentadoras en las últimas horas.

Es que su grupo político reincorporó a Dardo Sánchez, intendente de Treinta y Tres que hasta ahora estaba encolumnado detrás de la precandidatura de Enrique Antía.

Esta noticia es recibida en momentos que la interna blanca tomó una cierta efervescencia producto de los cruces entre sectores. Él cuestionó al líder Luis Lacalle Pou por declaraciones que hizo sobre el plebiscito de seguridad.

Pero ahora busca bajar la pelota, como se dice en el fútbol, y tranquilizar el partido. “Los adversarios están afuera y eso tenemos que entenderlo si queremos ser opción de victoria. Permiten alcanzar la unidad del partido. Pero tenemos que bajar un cambio”, declaró en ronda de prensa.

El precandidato de Alianza Nacional remarcó que a su entender la interna no está “caldeada”. “Definitivamente no. Se lo digo con total claridad. He estado con diferencias como la que tenemos y no está mal, no hay que dramatizar en las eventuales diferencias”, opinó remarcando que es necesario el intercambio entre precandidatos.