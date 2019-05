Larrañaga sobre spot oficial: "Refleja una conducta absolutamente abusiva" del Frente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Partido Nacional Jorge Larrañaga consideró que el spot publicitario del gobierno que destaca los logros de la administración "refleja una conducta absolutamente abusiva donde se aprovecha de bienes públicos como es el caso de los medios de comunicación".

Luego de participar este miércoles en un desayuno en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, Larrañaga dijo en rueda de prensa que la campaña está hecha "con recursos que pertenecen a todo el país" y que el spot "tiene un indudable sesgo político".



Además sostuvo que el gobierno está "contrariando las normas jurídicas".



El líder de Alianza Nacional también se refirió a si habría más impuestos de llegar a ganar las elecciones presidenciales. En ese sentido Larrañaga dijo que "ninguno de los restantes integrantes del partido (Nacional) propone más impuestos" y agregó: "Quien claramente en las bases programáticas para el gobierno 2020- 2025 propone crear más impuestos, impulsar la modificación al alza de alguno de los existentes, es el compromiso programático del Frente Amplio".

Por otro lado Larrañaga, que ayer descartó a Juan Sartori en la interna nacionalista, insistió en la posibilidad de convertirse en el candidato del partido.



"Yo con toda franqueza tengo un esquema de trabajo, tengo una forma de trabaja y voy a seguir trabajando de esa forma y de esa manera porque estoy convencido de que vamos a llegar al 30 de junio con posibilidades reales, concretas, de ser el candidato único a la presidencia del Partido Nacional", indicó.



En ese sentido el senador opinó sobre las encuestas que lo ponen cabeza a cabeza con Sartori pelando el segundo lugar de la interna. "No voy a emitir juicios sobre las encuestas", dijo y finalizó: "La encuesta que a mi realmente me impacta, me importa, es la encuesta del 30 de junio cuando se abran las urnas, que esa es la que dice inexorablemente lo que va a acontecer o lo que está aconteciendo".