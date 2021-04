Larrañaga sobre solicitudes de toque de queda: "Piden medidas prontas de seguridad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que las voces políticas que "piden toque de queda" como medida contra el alza de casos de coronavirus, solicitan "medidas prontas de seguridad”. A través de su cuenta de Twitter comentó que "ellas permiten suspender garantías constitucionales y arrestar personas aun sin que hayan cometido delitos".

El jerarca también expresó: "¿Eso piden? ¡Por favor! Dejen trabajar al Gobierno. No insistan con perfilismos inaplicables".

Cuando piden “toque de queda” piden “Medidas Prontas de Seguridad”.

Ellas permiten suspender garantías constitucionales y arrestar personas aún sin que hayan cometido delitos.

Eso piden?

Por favor!

Dejen trabajar al Gobierno.

No insistan con perfilismos inaplicables. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) April 8, 2021

El presidente Luis Lacalle Pou descartó en una entrevista a La Nación que se publicó el miércoles que se vaya a aplicar un toque de queda. Cuando se le preguntó por qué, respondió: "Para eso hay que decirle a la gente que no puede salir; entonces ahí ya empiezan las excepciones y está el que maneja un taxi, el que tiene que entrar temprano a un tambo a ordeñar la vaca, el que tiene que hacer su vida cotidiana. Y el que vive en un apartamento chico, que saca al perro o que el gurí no se duerme y lo saca como hemos hecho todos. O el que no aguanta más porque también hay una presión psicológica muy grande en todo esto y sale una vuelta".

"Entonces, ¿cuánto de esa medida significaría realmente contención del virus y qué consecuencias negativas tendría aparejada? Eso es lo que pongo en la balanza. Lo que en la noche perjudica son las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, algunos establecimientos que no cumplen con el protocolo. Bueno vayamos ahí, tenemos una ley (para disolver) aglomeraciones: vayamos a hacer más controles a los lugares que no cumplen con el protocolo, pero no castiguemos al resto del país que de alguna manera tiene que moverse", añadió Lacalle Pou.

Previo a eso, Yamandú Orsi, había planteado la idea en diálogo con radio Universal: "Llamale toque de queda o estado de excepción, ponele lo que quieras, porque en realidad es robarle tiempo al virus, ¿no? Si vos ponés eso y en realidad el que te lo pide es el sistema político en su conjunto, es bastante más fácil para el gobierno y se va a sentir más acompañado".