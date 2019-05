Larrañaga: "Sería prudente que se dedique a sanear el agujero que le va a dejar al país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, a la salida de una reunión con dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Jorge Larrañaga le respondió a Danilo Astori. El martes, el ministro de Economía acusó a opositores de “no tener noción” acerca del gasto público.

“Todos queremos ser austeros, pero no podemos aceptar que se nos proponga bajar US$ 900 millones del gasto público y la última oferta que la conocí ayer es de US$ 1.000 millones”, recalcó Astori.

Consultado sobre esto, el líder de Alianza Nacional manifestó: "Astori ha dicho tantas cosas, ha emitido tantos pronósticos y ha tenido tantas equivocaciones que sería prudente que se dedicara a procurar sanear el agujero que le va a dejar al país de 4,5 de PIB. El Partido Nacional no va a tocar las políticas sociales. Vamos a procurar mejorarlas, pero vamos a preservarlas".

A principios de mayo se conoció que el déficit fiscal se mantuvo en el peor nivel en casi 30 años. En los 12 meses cerrados al tercer mes del año se ubicó en 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) -US$ 2.680 millones-, sin tomar en cuenta el llamado “efecto cincuentones”. El 4,5% del PIB de déficit es el peor registro desde el 6,2% de fin de 1989.



Respecto al encuentro con COFE, Larrañaga señaló: "Celebramos una buena reunión sobre los distintos puntos que han planteado vinculados a la carrera administrativa, el tema salarial, la negociación colectiva y la seguridad social".

"Hemos dicho que la preservación de los derechos nos parece fundamental hacerlo, que por supuesto la ocupación de los lugares de trabajo es otro de los temas que hacen a la diferencia para el gobierno del Frente en lo público y en lo privado y en lo que hemos puesto el énfasis también y hemos dado traslado es que en el tema de la educación no pueden haber días sin clases. Para nosotros la educación es esencial. La preservación del artículo 65 de la Constitución es fundamental. Los niveles de la educación hoy son preocupantes y tenemos que hacer un enorme esfuerzo en ese sentido", añadió el precandidato nacionalista.

"Nosotros vamos a preservar a los buenos funcionarios públicos. Vamos a defender la carrera administrativa. Con respecto al tema de prohibición de vacantes, está comprobado que de acuerdo al organismo se puede precisar o no la reposición de vacantes o el llenado de vacantes", finalizó.