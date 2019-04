Larrañaga salió al cruce de Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por otra parte el líder de Alianza Nacional dijo en Fray Bentos que el proyecto para reformar la seguridad pública que él impulsa a través de una reforma constitucional, cuenta con "amplio apoyo popular".

"Más allá de que no apoyen algunos dirigentes, esto sin dudas será un enorme sacudón en las urnas, de la gente que está harta de vivir la inseguridad. Es necesario sacudir el tablero de un sistema político timorato, apalancado en lo políticamente correcto pero que no se anima a cambios" expresó Jorge Larrañaga, acompañado por los diputados Omar Lafluf y Jorge Gandini.

Para el legislador el gobierno hizo "un pésimo manejo de la política hacia las fuerzas armadas" y agregó que el Ejecutivo protagonizó "una sucesión de errores en donde no escapa a esta situación el ex comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, que ni bien se sacó el traje de militar y se puso el de político, empezó a criticar la política y empezó a criticar incluso nuestra propuesta de reforma constitucional (diciendo) que los militares no están prontos para ejercer funciones de policía. Es un error enorme del general Manini Ríos, porque en el año 2011 por decreto pasaron cerca de 300 militares a cumplir funciones de policía y, que yo sepa ninguno se fue por no servir".

Larrañaga sostuvo que "no es cierto que nosotros queremos militarizar la seguridad pública, lo que queremos hacer es una segunda fuerza. No le acepto este tipo de críticas al general Manini Ríos, porque, además entre otras cosas, dejó mal a las Fuerzas Armadas y a los generales, no denunciando en tiempo y en forma a un par de criminales que generaron vergüenza para el Ejército. Esto es también su responsabilidad".