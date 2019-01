Larrañaga sale a dar pelea y anuncia cambios radicales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La interna del Partido Nacional, la fuerza política que tiene más posibilidades de arrebatarle el gobierno al Frente Amplio en octubre, está al rojo vivo. Mientras Luis Lacalle Pou ya largó la campaña con el foco en sostener cambios graduales, en el otro bloque partidario Jorge Larrañaga no se da por vencido y plantea un cambio más radical.

En algo coinciden ambos precandidatos nacionalistas: en considerar que el proyecto del oficialismo está agotado y que necesita ser cambiado. En eso también coincide la dirigencia de la oposición, desde el Partido Independiente con su proyecto La Alternativa, hasta Unidad Popular de Eduardo Rubio.



Este fin de semana en La Paloma, Lacalle Pou le pidió a su militancia y dirigencia dedicación, fuerza, y soportar la presión. Evitar la ansiedad y no dejarse llevar por las encuestas. Todas las consultoras lo colocan como el favorito.



“El exitismo en política es veneno. Hay que prepararse como si fuéramos a ganar y hay que trabajar como si fuéramos perdiendo”, dijo el precandidato del movimiento Todos.



Ya cuando a mediados de 2018 comenzó a perfilar su postura política, Lacalle Pou se mostró como el candidato que apunta a una evolución del sistema político de gobierno. La pasada campaña electoral el blanco logró éxito con su idea de “por la positiva”.



Fue así que sorprendió en la interna y triunfó sobre Larrañaga. Fue ahí cuando, precisamente, Larrañaga movió sus piezas y anunció cambios totales, profundos, bien diferentes del concepto de evolución.



En este escenario partidario, el sábado 2 de febrero tendrá lugar la reunión de la Agrupación de Gobierno ampliada de los sectores que apoyan la precandidatura presidencial de Larrañaga, es decir los grupos Alianza Nacional, Por la Patria (Jorge Gandini) y otros menores.



En la reunión se harán anuncios respecto al cronograma de campaña como ser el día del lanzamiento oficial de la candidatura de Larrañaga.



En la ocasión, además del análisis de la coyuntura política se definirán los ejes conceptuales que marcarán la campaña del dirigente sanducero.



Larrañaga señaló a El País que “el proyecto frentista presenta una fatiga ideológica y una incapacidad para regenerarse; a la mala gestión se suma que quieren darle al Uruguay un rumbo que no compartimos, por eso queremos plantearle a los uruguayos, a los orientales, que queremos hacer cambios fuertes en el país”.



“Nadie tiene derecho a desperdiciar las oportunidades del país, nadie tiene derecho a hacer perder el tiempo a los uruguayos. ¿Por qué prometen hacer cosas si ganan el cuarto gobierno si ya son gobierno? No hay derecho a ser cínicos con la suerte de los uruguayos”, agregó Larrañaga.



Agregó que “los uruguayos están cansados de la mentira, cansados del cinismo, de no decir las cosas por su nombre, cansados de la falsa palabra”.



“Nosotros le vamos a proponer a Uruguay un cambio sin miedo, sin miedo a chocar contra la mediocridad, contra los que ponen los palos en la rueda”, añadió.



El País pudo adelantar que los ejes de la campaña de Larrañaga serán, además de la seguridad -que ha sido una bandera del sector al punto de lograr 400.000 firmas para lograr un plebiscito- el empleo, que según los aliancistas presenta una serie de precariedades y vulnerabilidades; la educación; la modernización del Estado, descentralizando y redefiniendo cometidos.



El encuentro del día 2 de febrero culminará con un mensaje político de Larrañaga.



Llevan 400.000 y siguen contando.

La gente de Alianza Nacional celebró haber llegado al mínimo de firmar para promover un plebiscito con medidas para la seguridad a incluir en la Constitución. Anunciaron casi 400.000 y siguen juntando adhesiones de la población. La reforma constitucional con medidas para la seguridad se someterá a consideración de la población junto con la elección nacional de octubre próximo.