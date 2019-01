Larrañaga reta al FA: “que vengan”

"Era esperable esta embestida. Pero no estamos solos. Que vengan. Somos nosotros y la gente”, dijo a El País el senador nacionalista Jorge Larrañaga, al responder a los anuncios del Frente Amplio de que habrá una “contracampaña” para impedir que el plebiscito de octubre que él promueve se imponga.

El País informó días atrás que en el Frente Amplio están dispuestos a dar batalla en contra del plebiscito que planteó el senador nacionalista para que militares cumplan tareas de seguridad.



La propuesta será sometida a consulta popular luego de alcanzar 376.427 firmas que se presentarán ante la Corte Electoral. Dirigentes del FA coinciden en la necesidad de argumentar en contra de la iniciativa que será uno de los temas de campaña.



El senador Rafael Paternain es partidario de construir “un gran frente común” en contra de la propuesta y el diputado Alejandro Sánchez cree que se debe explicitar porqué estiman que no resolverá los problemas de seguridad.

Muy duros.

Pero Larrañaga no se amilana y sale al cruce. “La gente está angustiada y harta de vivir la situación de inseguridad que sufre el Uruguay. La gente se siente desamparada”, sostuvo.



“El Frente Amplio en vez de asumir la hipocresía de hacer una oposición ideológica a la reforma debieron -y deben- hacer más para cuidar a la gente y no asistir a lo que pasa: gente que muere, rapiñada, robada, lastimadas, privadas del legitimo derecho a vivir en paz”, añadió.



Y desafió a “los socios que quieran juntarse con el Frente, los que quieren formar una coalición con el Frente para hacer contracampaña, que lo hagan”.



En este caso, Larrañaga envió el mensaje al diputado Fernando Amado, actualmente integrante de la alianza llamada La Alternativa, con el Partido Independiente, quien se mostró opuesto al plebiscito.



El senador insistió en que está convencido “que la reforma en un gran instrumento para combatir la delincuencia. Nosotros impulsamos la campaña, la levantamos. Pero ya no nos pertenece, le pertenece a la gente, le pertenece a los 400.000 que firmaron y que merecen el respeto de todos. Lo que sí me pertenece, -y me pongo primero en la fila-, es la responsabilidad de defender a esa gente que firmó, que puso su voluntad de cambio en esta papeleta”.



“Esto no es negociable. Esto se respeta. Y vamos a hacer que la gente el ultimo domingo de octubre se pronuncie”, subrayó el senador.



“Me importa muy poco que aparezcan o reaparezcan los que están en contra, porque esta reforma no nos pertenece, pertenece a la capacidad de decisión de todo el cuerpo electoral. Con la voluntad de la gente no se juega. Sepan que en esto vamos a ser muy duros, muy duros”, aclaró.



“No creían que fuéramos a juntar las firmas. Se equivocaron. Ahora denuestan el instrumento. Se equivocan. Que no se equivoquen con lo que la gente quiere y necesita por hacer minúsculos cálculos electorales. No creían que lo lograríamos. Lo hicimos. Logramos que haya plebiscito. Ahora logremos que haya reforma”, remató.

Mensaje interno.

Larrañaga también salió al cruce de algunas interpretaciones hechas en el seno mismo del Partido Nacional en cuanto a que si el plebiscito se aprobara podrían o no ser aplicadas las normas, como lo señaló el precandidato Luis Lacalle Pou.



“No hay margen jurídico ni político para no cumplir la reforma constitucional. Quien así lo pretenda no solo estaría yendo contra la Constitución, estaría yendo contra el mandato de la gente que es la que aprobaría la reforma”, dijo a El País.



Según el senador “el diseño del proyecto de reforma fue elaborado por destacadísimos juristas nacionales, y asegura mediante normas programáticas y disposiciones transitorias y especiales, que la reforma se aplica ni bien se proclame su aprobación por la Corte Electoral”.



“Vamos a defender la reforma y vamos a defender la voluntad de la gente. Porque no es opcional cumplir la Constitución, ni es opcional respetar los resultados de un plebiscito, cuando vamos a la gente y cuando la gente habla, se la respeta. No es opcional cumplir una reforma constitucional, nos guste o no nos guste lo que la reforma diga y lo que la gente decida”, remarcó.



El precandidato del bloque Todos abrigó este comienzo de año posibles dudas respecto a si, en caso de ganar el gobierno, aplicaría las reformas que eventualmente se incorporaran a la Constitución, según se vio desde el sector Alianza Nacional, el grupo de Larrañaga.



“Si eventualmente la ciudadanía opta en octubre para más herramientas, son herramientas que se pueden tener para utilizar o para no utilizar”, sostuvo Lacalle Pou en Paysandú, el miércoles 2, cuando asistió al acto anual de homenaje al Gral. Leandro Gómez, lo cual motivó respuestas desde tiendas aliancistas.