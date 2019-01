Larrañaga rechaza la similitud con Sendic

"Me parece que establecer una suerte de relación con el caso de Sendic es una enorme injusticia", dijo el senador nacionalista, en respuesta a afirmaciones del diputado frenteamplista Jorge Pozzi que cuestionó a la senadora Verónica Alonso por haber puesto en su currículum vitae un título cuando en realidad aún no había completado el proceso.

En estos días se supo por una nota de El Observador que Alonso es licenciada en Estudios Internacionales de la ORT y que tiene un posgrado en la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile. Sin embargo, también se incluía en su currículum vitae que es Máster en Integración y Comercio Internacional de la Universidad de Montevideo, pero aún no presentó la tesis, por lo que no tiene tal título.

Eso hizo que el diputado Pozzi reflexionara sobre el tema y lo comparara con lo sucedido con el exvicepresidente Raúl Sendic y su supuesta licenciatura en Genética. Según el legislador frenteamplista "me parece que quedó liviana una cosa que a otro ciudadano se la cobraron de toda la fuerza. Cuando uno no dice las cosas como son, hay que recriminarle a las dos por igual. Ella modificó ahora su curriculum vitae porque no tenía el título", añadió.

El senador Larrañaga consideró que es "politiquería barata" comparar el caso de Alonso con el de Sendic.

Después de que el exvicepresidente Sendic dejara su cargo tras el escándalo, la senadora Alonso cambió el detalle de su currículum vitae para eliminar la parte en la que aseguraba haber cursado una maestría que no terminó.

Donde decía que "ha realizado una Maestría en Integración y Comercio Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Montevideo", ahora se lee que "está cursando una Maestría…".

Públicamente ella afirmó que en breve presentará su tesis y culminará la titulación.

El caso de la titulación aparentemente no tendrá otras consecuencias políticas para la senadora.