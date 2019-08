Larrañaga quiere debatir con Miranda sobre plebiscito y propondrá reglamentar encuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Larrañaga, impulsor de "Vivir sin miedo", aseguró este martes en "Todo pasa" (Océano) que el plebiscito tiene "una altísima chance" de ser aprobado pese a la caída de 18 puntos porcentuales que marcó Cifra en su última encuesta.

El senador dijo además que no tiene "ningún inconveniente en debatir" sobre su proyecto para reformar la seguridad.

Consultado sobre un eventual oponente, señaló: "Me gustaría debatir con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que ha calificado a nuestra reforma con la metáfora de un elefante, y yo creo que el elefante son ellos que no lo ven y que lamentablemente no advierten todo lo que se ha invertido en seguridad pública y los pésimos resultados que han obtenido en tres períodos de gobierno".

Repreguntado por la posibilidad de debatir con Gustavo Leal, contestó negativamente porque "es asesor" y "si quiere que debatir que lo haga con Álvaro Garcé que es el asesor de Luis Lacalle Pou".

Asimismo, Larrañaga recalcó que Leal "es igual" a Eduardo Bonomi. "Es exactamente lo mismo", agregó.

Por otra parte, respecto a sus discrepancias con las encuestadoras, anunció que su objetivo "en el próximo período es reglamentarla, como en muchos países del mundo".

La idea del líder de Alianza Nacional es que "no se publiquen hasta determinado tiempo antes de la elección".

"En otras partes se prohíbe la publicación de encuestas 30 o 45 días antes de la elección", agregó.

Larrañaga sostuvo que "las encuestas inciden" y "generan tendencias que afectan más que lo que informan a la gente".

En ese sentido, subrayó: "Pronosticaron diferencias entre el primero y el segundo en el Partido Nacional, que fueron muy exiguas y tuvieron efectos sobre la elección (...) Parecía que Juan Sartori estaba cerquita de Lacalle y eso generó corrimientos de Larrañaga a Lacalle".