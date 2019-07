Larrañaga defendió reforma: "No va contra ningún derecho, va contra la delincuencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 103 días de las elecciones el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le concedió a Jorge Larrañaga la cadena nacional de radio y televisión para informar a la población sobre la reforma constitucional vinculada a la seguridad pública.

El senador blanco fue el impulsor de la recolección de firmas para alcanzar la consulta popular que se realizará en conjunto con las elecciones nacionales de octubre (domingo 27 de ese mes), obteniendo más de 400.000 apoyos.



Larrañaga salió a defender su propuesta de reforma resaltando que es una iniciativa para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.

“No es regresiva, protege los derechos humanos de los habitantes de la República. Es la forma de luchar contra la delincuencia y contra los que debiendo combatirla, no lo han hecho. Hay que terminar con los relatos. Manda la realidad. La realidad es que si no hacemos esto, si no se cambia, los delincuentes nos llevan puestos”, enfatizó Larrañaga en el cierre del mensaje .



"Esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia", aseguró el senador.



El líder del sector Alianza Nacional sostuvo que hasta ahora esta es la única propuesta real y concreta para combatir la realidad que vive el Uruguay vinculada a la delincuencia.

La iniciativa plantea cuatro puntos concretos que fueron presentados por Larrañaga. El primero es el cumplimiento completo de las penas en los casos de delitos graves o gravísimos. “Acaso ¿que se cumplan las penas no es lo lógico? Lo ilógico es que los jueces fijen una pena y por una cantidad de beneficios liberatorios la pena no se termine cumpliendo” dijo.



El siguiente punto es la pena de reclusión permanente. Larrañaga sostiene que hay algunos delincuentes de los que es “imposible su recuperación”. “¿Acaso no tiene la sociedad el derecho a protegerse de esos individuos probadamente peligrosos?”, se preguntó.

Otra de las modificaciones es habilitar los allanamientos nocturnos. El cuarto planteo tiene que ver con la creación de una Guardia Nacional compuesta por efectivos militares, los que seguirán dependiendo del Ministerio de Defensa.



“Considero que muchas de las críticas a esta propuesta obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos. Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco”, opinó Larrañaga.

Agregó que quien está siendo víctima de delito no le preocupa que su defensor sea un policía o militar. Y por eso planteó la creación de esta guardia. “Me pregunto ¿alguien que está siendo apuntado con un arma por un delincuente tendría reparos en que sea un militar el que lo proteja? Bueno, increíblemente sí, para algunos sí. Son los mismos que nos trajeron hasta acá, hasta la debacle que hoy padecemos”, remarcó.



Larrañaga pidió formalmente el derecho a utilizar la cadena, argumentando que en pasadas elecciones gobierno de José Mujica le concedió a los colectivos que se manifestaban sobre la baja de la edad de imputabilidad, el derecho a darle un mensaje a la población.

Vázquez accedió a la solicitud y en un principio el secretario de la Presciencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario, Juan Andrés Roballo, le informaron a Larrañaga que se le daba permiso para realizar la cadena a el lunes siguiente a las elecciones.



Ante la polémica generada por el malestar del senador blanco, Vázquez decidió dar marcha atrás con la ordenanza de sus asesores y concederla para ayer martes 16 como fue realizada.