Larrañaga pone el foco en Leal, asesor en seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Todos sabemos que (Gustavo) Leal es Bonomi, y Bonomi es inseguridad”, afirmó el líder de Alianza Nacional y candidato al Senado Jorge Larrañaga, en una visión muy crítica de las políticas de seguridad y el asesoramiento que el actual jerarca del ministerio del Interior le brinda al candidato del Frente Amplio Daniel Martínez.

“No es posible que el asesor de Daniel Martínez venga a decir poco menos que ahora, cuando faltan 43 días para la elección, que son necesarias 12 o 14 medidas. ¿Y cómo?, ¿no tuvieron 15 años para llevar adelante esas iniciativas? ¿No tuvieron 15 años ejerciendo el gobierno y resulta que ahora se acuerdan de más PADO, de más convivencia. Todos sabemos que Leal es Bonomi y Bonomi es inseguridad y el Frente Amplio no ha podido con la delincuencia”, dijo el senador nacionalista.

Asimismo, hoy lunes 16 sobre el mediodía, el senador Larrañaga presentará la lista oficial ante la Corte Electoral. Los primeros lugares son para el líder del sector, luego Carlos Moreira, la cuota femenina se conforma con Ana Ribeiro y el cuarto lugar lo ocupa Wilson Ezquerra. Y el último lugar, en forma testimonial, lo ocupa el histórico dirigente blanco Alberto Zumarán.

La reforma

En el acto en el Cerro Larrañaga, acompañado por los diputados de la lista 2004 Pablo Abdala y Jorge Gandini, sostuvo que “faltan 43 días para lograr el cambio que el país precisa. La política tiene que servir para hacer que las cosas mejoren en un país. Si no la política no sirve para nada. Si la política no logra como instrumento democrático que una sociedad avance y mejore, estamos haciendo o cometiendo el peor de los de los errores que se puede tener, que es el error de defraudar la confianza de la gente”.

Y luego el senador añadió que “el 27 de octubre vamos a elegir presidente, Parlamento y vamos a meter el Sí de la reforma constitucional para cambiar la Constitución”.