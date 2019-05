Larrañaga sobre Martínez: "El que no está preparado para lo que se postula parece ser él"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Larrañaga salió a defender el proyecto "Vivir sin miedo" que él mismo impulsó tras las declaraciones que Daniel Martínez hizo este miércoles a Radio Universal acerca de este asunto.

"Cada uno tiene que estar especializado en lo que va a hacer, pero en el mundo realmente han aumentado los muertos y la violencia cuando gente que no está preparada y especializada para una función termina ocupándola", dijo el precandidato del Frente Amplio.

Larrañaga, a quien la Corte Electoral ya habilitó oficialmente para llevar su iniciativa a plebiscito en octubre, respondió: “Se ve que el precandidato Martínez toca de oído en este tema, porque nosotros hemos dicho y seguiremos diciendo que los efectivos militares que pasen a integrar la Guardia Nacional serán capacitados en sus funciones de policía. Nadie va a poner a nadie a hacer tareas para las que no esté entrenada”.

“Lo que queda claro por sus dichos es que el que no está preparado para lo que se postula parece ser él. Pero es lógico que alguien que no pudo con la basura de Montevideo, que no pudo con Adeom, diga esto sobre seguridad, y diga que hay espacio para más impuestos”, añadió el precandidato del Partido Nacional.