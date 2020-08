Larrañaga: lucha antidrogas “es como patear un hormiguero”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, inauguró ayer lo que se convertirá en un destacamento estratégico de la Guardia Republicana. Ubicado sobre la ruta 39, próximo a San Carlos, esta sede tendrá su esfera de acción en Maldonado y Rocha. Al inaugurar el local el ministro Larrañaga volvió a referirse a la lucha contra la corrupción policial tras el caso que involucró a oficiales de la Brigada Antidrogas de San José.

En relación con el destacamento policial Larrañaga aseguró que el mismo “va a beneficiar a toda la zona este, no solamente al departamento de Maldonado, sino también a Rocha”. El secretario de Estado señaló que aún no estaba en condiciones de informar con qué número de efectivos contará esta unidad, pero destacó el peso que tendrá en el combate al delito en una zona de alto interés turístico como lo es esta.



En tal sentido Larrañaga aludió a la lucha contra el narcotráfico y su influencia, señaló que algunos episodios de violencia se desprenden de esa “lucha por el territorio y el mercado” que se da entre las bandas. “Es como patear un hormiguero”, apuntó.



Pero, en particular, Larrañaga volvió a referirse a la influencia que el narcotráfico tiene en episodios de corrupción. Sin embargo descartó que el fenómeno golpee a la Policía.



“La Policía no está siendo corrompida como institución, hay como en toda institución grande situaciones que pueden estar en la línea de la corrupción, pero lo importante es que la institución tenga los mecanismos de autodepuración”, dijo.



Y en tal sentido recordó los resultados de la investigación desarrollada por más de 80 días por la Brigada Nacional Antidrogas, la División de Asuntos Internos del Ministerio y la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, contra la unidad policial en San José. Larrañaga dijo que continuará en esa línea “caiga quien caiga”.